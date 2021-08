Royal Family LIVE: le nouveau projet de Meghan a «mal tourné» au Royaume-Uni | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex a partagé une vidéo avec l’actrice hollywoodienne Melissa McCarthy pour lancer 40×40, un projet de mentorat pour aider les femmes à retourner sur le lieu de travail, pour son 40e anniversaire plus tôt ce mois-ci. Un certain nombre d’amis célèbres de Meghan ont consacré 40 minutes de leur temps à aider une femme de la communauté.

Mais l’expert royal Duncan Larcombe a affirmé que le projet “avait mal tourné dans ce pays” et a déclaré qu’il était “tout à propos de Meghan”.

M. Larcombe a déclaré à The Royal Beat de True Royalty TV: «C’est génial, elle fait ça, elle vient d’avoir un bébé, et tout tourne autour de Meghan, et franchement, c’est de la foutaise. C’est si mal passé dans ce pays.

«Elle a laissé derrière elle une traînée de dévastation, du côté de Markle, et maintenant du côté de Windsor.

«Je ne veux pas la voir faire la leçon à de jeunes mamans obligées de retourner travailler dans son manoir de Los Angeles à 11 millions de dollars.

“Cette initiative est absurde, elle devrait passer son temps à essayer de construire des ponts avec les personnes mêmes qu’elle et Harry ont trahies.

“C’est ce que je pense que la plupart des gens dans ce pays croient.”

Meghan et le prince Harry ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière et vivent maintenant en Amérique.

Mise à jour à 7h30 : Harry « bouleversé » après que Meghan ait été snobée de la liste des invités de la cérémonie de Diana en 2017

Le prince Harry a été « bouleversé » après que Meghan Markle a été supprimée de la liste des invités pour la cérémonie du souvenir de Diana en 2017, a affirmé un expert royal.

La commentatrice Daniela Elser a déclaré sur news.com.au : “La famille avait prévu un service privé pour le 1er juillet afin de reconsacrer sa tombe.

“Sur la liste des invités figuraient non seulement William et Kate, mais leurs enfants, le prince George et la princesse Charlotte, les frères et sœurs de Diana, Earl Spencer, Lady Sarah McCorquodale et la baronne Fellowes et (qui d’autre ?) l’archevêque de Cantorbéry. Remarquez-vous qu’il manque un nom ?

«Bien qu’elle ait, selon le Daily Mail, voyagé de Toronto à Londres, Meghan n’était pas là.

« À l’époque, la situation a été présentée comme n’ayant pas été considérée comme « appropriée » pour elle d’assister au service. Harry aurait vu les choses différemment. Très différemment.”