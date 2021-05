Royal Family LIVE: Le prince Harry suscite une nouvelle indignation après des commentaires de podcast «privilégiés» | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex – qui vit en Californie après avoir quitté ses fonctions royales avec Meghan Markle l’année dernière – a fait le commentaire sur le premier amendement, qui protège la liberté d’expression, sur le podcast de Dax Shepard la semaine dernière. Mais Harry a déclenché une autre dispute sur les commentaires – après que son attaque contre la parentalité de son père, le prince Charles, ait suscité un tollé.

Le commentateur royal et présentateur de GB News, Dan Wootton, a tweeté: “Le premier amendement est l’une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis sont un bastion de la liberté d’expression et de la liberté d’expression.

“Le fait que le prince Harry n’aime pas ça parce qu’il pense que les riches privilégiés méritent plus de droits que tout le monde en dit long!”

L’animatrice de Fox News, Laura Ingraham, a ajouté: “Ne laissez pas la poignée de porte vous frapper, Windsor.”

Et l’ancien chef du Brexit Party, Nigel Farage, a fustigé: “Le fait que le prince Harry condamne le premier amendement des États-Unis montre qu’il a perdu l’intrigue. Bientôt, il ne sera plus recherché des deux côtés de l’étang.”

Au cours de son interview en podcast, Harry a décrit le Premier Amendement – qui protège le droit à la liberté d’expression, de religion, de presse, de réunion et de pétition au gouvernement – comme “dingue”.

Le petit-fils de la reine a déclaré: «J’ai tellement à dire sur le premier amendement que je le comprends en quelque sorte, mais c’est dingue.

«Je ne veux pas commencer à suivre la voie du premier amendement parce que c’est un sujet énorme et que je ne comprends pas parce que je ne suis ici que depuis peu de temps.

“Mais, vous pouvez trouver une faille dans n’importe quoi. Vous pouvez capitaliser ou exploiter ce qui n’est pas dit plutôt que de maintenir ce qui est dit.”

Les commentaires de Harry sur le podcast ont déjà fait sensation après avoir suggéré à l’héritier du trône que les parents de Charles lui aient laissé “une douleur et une souffrance génétiques”.

Mise à jour de 7h45: Harry a averti le golfe avec Charles “ très difficile à surmonter ”

Le prince Harry avait été averti que le gouffre avec son père, le prince Charles, s’était «considérablement élargi» à la suite de son entretien avec Oprah Winfrey avec Meghan Markle.

S’exprimant sur le documentaire de Channel 5, Charles & Harry: Père et fils divisés, l’auteur royal Tom Quinn a déclaré: “Il ne fait aucun doute que le fossé entre Harry et Charles s’est considérablement élargi.

«Je veux dire, je pense que s’ils ne font pas attention, il sera très difficile de combler ce fossé à l’avenir

“Je ne vois pas comment ils peuvent le faire.”

Mise à jour de 7h40: les gens sont invités à “planter un arbre pour le jubilé”

Les gens sont encouragés à planter des arbres dans le cadre d’une initiative visant à marquer le jubilé de platine de la reine.

Le programme Queen’s Green Canopy a été lancé pour encourager les gens à planter des arbres du début de la saison de plantation d’arbres en octobre 2021 jusqu’à la fin de 2022, pour marquer ses 70 ans sur le trône.

Le programme mettra également en évidence 70 forêts anciennes irremplaçables à travers le Royaume-Uni et identifiera 70 arbres centenaires, et créera un programme de formation pilote pour les jeunes sans emploi pour planter et gérer des arbres.

Mise à jour de 7h30: Meghan et Harry critiqués pour avoir attaqué la famille royale tout en utilisant des titres pour sceller des méga-offres

Meghan Markle et le prince Harry ont été critiqués pour avoir attaqué la famille royale tout en s’accrochant à leurs titres afin de sceller de méga affaires.

Écrivant pour news.com.au, la commentatrice royale Daniela Elser a déclaré: “Un schéma clair est apparu cette année: Harry et Meghan critiquent très vivement la maison royale, le monde est un peu choqué, les journalistes royaux chunter, les perles sont serrées, les critiques du palais Citez les critiques des Sussex comme une preuve encore plus de la rupture du concept, puis le couple recommence à annoncer de nouvelles affaires et à utiliser leurs titres de duc et de duchesse.

“La question à un million de dollars, ou est-ce que ce devrait être la question à 180 millions de dollars, voici – Harry et Meghan remporteraient-ils des contrats aussi lucratifs sur le plan stratosphérique s’ils n’étaient que M. et Mme Mountbatten-Windsor?”