Royal Family LIVE: le prince Harry «voulait faire du bateau» avec une interview d’Oprah avec Meghan | Royal | Nouvelles

Le prince Harry était pleinement conscient des retombées qu’il résulterait de son entretien de deux heures avec Meghan et Oprah, selon l’auteure royale Ingrid Seward. L’expert a révélé qu’elle était perplexe quant aux raisons pour lesquelles le duc et la duchesse de Sussex avaient choisi de s’exprimer lors d’une émission aux heures de grande écoute avec le journaliste américain.

Elle a dit qu’elle était convaincue que le duc de Sussex était conscient des conséquences qu’aurait le bavardage à la bombe.

Elle a dit à Page Six: «Il savait ce qu’il faisait.

«Je peux vous le jurer, et il voulait faire basculer ce bateau.

«Pourquoi, je ne comprends pas, mais il le voulait.

“Et puis il l’a fait, et je ne pense pas qu’il soit surpris par les répercussions ou qu’il le regrette un instant.”

Lors de leur entretien avec Oprah, enregistré en février et diffusé pour la première fois début mars, Meghan et Harry ont déclaré avoir quitté le cabinet par manque de compréhension et de soutien.

Parmi les affirmations les plus dommageables qu’ils ont faites, Meghan a déclaré qu’elle n’avait pas reçu de soutien du palais lorsqu’elle a demandé de l’aide tout en se sentant suicidaire lors de sa première grossesse.

Des allégations de racisme ont également été soulevées, la duchesse ayant déclaré qu’un membre anonyme de la famille royale a exprimé sa «préoccupation» quant à «la couleur sombre» de la peau de son bébé.

Le prince Harry a parlé franchement de l’état de sa relation avec sa famille au Royaume-Uni.

Bien qu’il ait déclaré qu’il avait le plus grand respect pour la reine et qu’il était resté en contact avec elle tout au long de l’année qu’il a passée en Californie, il a admis qu’il y avait des problèmes dans ses liens avec le prince Charles et le prince William.

Le duc de Sussex a déclaré qu’il se sentait déçu par son père – mais qu’il ferait de sa priorité de réparer le lien – et a décrit sa relation avec le duc de Cambridge comme une relation d ‘”espace”.

Bien que Meghan n’ait pas rencontré en personne ses parents royaux depuis mars 2020, le prince Harry est retourné au Royaume-Uni en avril pour assister aux funérailles du prince Philip, après quoi des espoirs de réconciliation ont été suscités lorsque le duc a été vu parler à son frère. sur le chemin du retour au château de Windsor.

