Royal Family Live: le prince William et Harry «se parlent toujours à peine» | Royale | Nouvelles

La reine Elizabeth II se sentirait « à terre » après un emploi du temps chargé rempli de déjeuners et de dîners avant son séjour à l’hôpital, a déclaré un initié royal.

Les médecins royaux ont envoyé le monarque voir des spécialistes à Londres mercredi après-midi après avoir été forcée d’annuler une tournée royale.

On pense que l’équipe médicale a agi par prudence pour la faire admettre mercredi.

Écrivant dans The Times, l’expert royal Roya Nikkah a cité des sources du palais disant que la vie de la reine a été occupée par « un flux constant de déjeuners et de dîners avec la famille et les amis, car la reine ne veut pas dîner seule ».