Royal Family Live: Queen prépare un «pari sérieux» avec les futurs rôles de Meghan et Harry | Royale | Nouvelles

La reine, 95 ans, deviendra le premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine l’année prochaine alors qu’elle fête ses 70 ans sur le trône. Tout au long de l’année, Sa Majesté et les membres de la famille royale parcourront le pays et entreprendront divers engagements pour marquer l’occasion.

Pour marquer l’occasion, la reine décernera des médailles du jubilé de platine à certains membres de la famille royale.

Buckingham Palace a confirmé qu’elle remettrait les médailles à un certain nombre de ses proches, y compris ceux qui n’ont plus ou n’ont jamais pris d’engagements officiels en son nom.

Le prince Andrew, 61 ans, actuellement impliqué dans un procès civil à New York, et ses filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, devraient recevoir le prix.

Le prince Harry et Meghan Markle figurent sur la liste des lauréats, selon le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer.

Bien qu’ils se soient éloignés de la monarchie début 2020, le duc et la duchesse de Sussex recevront toujours l’honneur aux côtés d’autres membres par intérim du cabinet.

Cependant, la commentatrice et journaliste royale Daniela Elser a fait valoir que la reine faisait peut-être un pari sérieux en “n’écoutant pas son peuple” alors que la popularité de Meghan et Harry chute au Royaume-Uni. Elle a affirmé que la décision de la reine de “ne pas secouer le bateau” pourrait se retourner contre elle.

Mme Elser a écrit dans news.com.au: “Pour la reine, la décision de ne pas secouer le bateau et de se plier à ce qu’elle a fait en 2012, plutôt que d’écouter son peuple, par conséquent, poursuivre une approche différente est un pari sérieux « Dans les récents sondages YouGov, le duc de Sussex a vu sa popularité chuter de près de dix pour cent en septembre.

Le sondage YouGov de septembre a montré que les opinions positives de la famille royale en Grande-Bretagne sont passées de 43% à 34%.

Sa femme, Meghan Markle, a également vu sa popularité chuter de ce côté de l’étang, son taux d’approbation passant de 29% à 26%.

