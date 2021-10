Royal Family LIVE: William se prépare à une furieuse dispute avec Netflix alors que les Sussex encaissent un accord de 112 millions de livres sterling | Royale | Nouvelles

Le prince William « s’intensifie vraiment » depuis la maladie de la reine alors qu’il assume un rôle de premier plan au sein de la famille royale, selon un commentateur royal.

L’expert royal Natalie Oliveri a déclaré à l’émission TODAY: « Le duc et la duchesse de Cambridge et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, ils ont tous été vus à l’aéroport d’Heathrow jeudi, ils revenaient de vacances en famille.

« Maintenant, ils étaient arrivés jeudi, le même jour où la reine Elizabeth est sortie de l’hôpital de Londres, tant de gens voient cela comme se précipitant pour être aux côtés de la reine.

« Jusqu’à présent, on ne nous dit pas qu’il y a lieu de s’inquiéter, mais le prince William est l’un des membres de la famille royale qui s’intensifie vraiment, prenant en charge ces fonctions royales.

« Il prend apparemment en charge les domaines de Balmoral et de Sandringham en l’absence de la reine, ce sont des travaux que son grand-père le prince Philip aurait fait avant son décès, donc vraiment William se prépare à être roi un jour bien sûr après son père. »