Royal Fury: Hachez la Couronne pour le portrait «honteux» de Philip – Netflix «nuit à la famille | Royal | Nouvelles

La Couronne qualifiée de “ incroyablement incroyable ” par Madeley

Certains ont également exhorté les téléspectateurs à boycotter la série et ont averti le géant américain du streaming que les utilisateurs pourraient vider leurs abonnements en masse parce que l’émission «endommage la famille royale». L’auteur royal Hugo Vickers a révélé que feu le prince Philip détestait la série et était «très, très bouleversé» par le drame d’époque, qui tournera bientôt sa cinquième saison au Royaume-Uni. Jonathan Pryce remplacera Tobias Menzies en tant que duc.

La série, qui mêle faits et fiction, prend des «libertés scandaleuses» et est «déformée de façon méprisable», disent les critiques. Le portrait selon lequel le comportement du duc d’Édimbourg à l’école a conduit d’une manière ou d’une autre à la mort tragique de sa sœur bien-aimée dans un accident d’avion a été qualifié de particulièrement odieux.

La reine et la nation étant toujours sous le choc de la mort du prince, Vickers veut maintenant que la série soit supprimée, en disant: «Je pense que tout devrait être annulé, mais ce ne sera pas le cas. Le tout va juste aller de l’avant. Ils s’en moquent complètement.

«Ils s’attaquent à la tragédie. Ils ont fait la mort de l’écuyer de la reine, le major Hugh Lindsay. La veuve à cette occasion était assez bouleversée.

Il a poursuivi: «Ils peuvent dire ce qu’ils aiment maintenant parce qu’ils ne peuvent pas diffamer les morts. Ils ont rendu un très mauvais service et c’est à quelqu’un de redresser cette histoire sur ce qu’il [Philip] était vraiment comme.

«C’est horrible ce qu’ils font, entièrement pour nuire à la famille royale. Si vous pensez que c’est ainsi que se comporte la monarchie, il n’y aurait aucune justification à l’avoir.

«Je prédis le pire [for next season]. La dernière saison s’est terminée avec le prince Philip avertissant Diana qu’à moins qu’elle ne respecte la ligne et décide de ne pas rompre, les choses pourraient mal finir pour elle.

L’ancienne membre du Cabinet et chroniqueuse d’Express, Ann Widdecombe, a déclaré: «Je ne suis pas surprise qu’un membre de la famille royale en soit contrarié.

Le prince Philip était “ très, très bouleversé ” par le drame d’époque (Image: PA)

«Je ne le regarde pas parce que je n’aime pas le divertissement présenté comme un fait, et je pense que c’est ce qui se fait ici.

«Je pense qu’il y a lieu d’examiner les règles pour avoir à mettre une clause de non-responsabilité à ce sujet, en disant:” Ce n’est pas une série factuelle et historique “.

«J’exhorte tout le monde à manquer. Netflix ne gagne de l’argent que parce que vous le regardez. “

Le prince Philip était «bouleversé» à cause d’un scénario sur la mort tragique de sa sœur enceinte Cécile dans un accident d’avion en 1937. L’émission impliquait que Philip était en faute.

Cela impliquait une «fabrication de la vérité», a déclaré Vickers.

“Il était très bouleversé à ce sujet, je le sais pour un fait”, a déclaré Vickers. «Bien sûr, il parlerait de la façon dont son père était représenté. Philip ne l’a pas vu [the show] mais on lui en a parlé.

«Netflix sait que ce n’est pas vrai, car Philip s’est rendu aux funérailles avec son père. Il n’y avait pas de coup de poing, il n’y avait pas de demi-session annulée pour lui, sa sœur venait toujours de toute façon, ça n’avait rien à voir avec lui. C’était la chose la plus horrible qui soit arrivée dans sa vie.

Matt Smith en tant que prince Philip dans la première série de la série (Image: Netflix)

Richard Fitzwilliam, commentateur royal et critique de cinéma, a convenu: «Le programme prend des libertés scandaleuses. L’épisode qui traite de la mort tragique de sa sœur Cécile, la sœur du prince Philip, était absolument, méprisablement déformé.

«En 1937, Cécile a été tuée dans un accident d’avion, et la Couronne laisse entendre qu’en raison de son mauvais comportement à Gordonstoun [school] quand il était fermé, cela signifiait qu’elle ne pouvait pas passer les vacances avec lui, puis elle a pris le vol [which proved fatal].

“La série implique que Philip a été blâmé par son père pour la mort de sa sœur.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un cas pour réécrire le personnage, Fitzwilliam a déclaré: «Il y a toujours un cas pour que son personnage soit réécrit.

«Le point global est que Philip n’a pas été présenté favorablement et il semble louche, et très mal à l’aise avec le rôle d’époux. J’espère que les gens réalisent encore à quel point il était un Britannique extraordinaire, avec toute cette énergie qu’il a utilisée au profit de tant d’organismes de bienfaisance, et aussi son soutien indéfectible à la reine qui n’est pas souligné dans The Crown.

Netflix a refusé de faire tout commentaire officiel, mais une source de production senior a déclaré: «Nous ne commentons pas les histoires individuelles liées à The Crown, en particulier une histoire d’il y a plusieurs saisons».

Les hauts députés affirment que la plate-forme de streaming risque de mettre le public en colère si les deux prochaines séries contiennent du contenu qui pourrait affliger la reine.

Sir David Amess, un patron de la British Monarchists Society, a déclaré: “Continuer à dépeindre la famille royale et le duc d’Édimbourg en particulier sous un jour défavorable est totalement inapproprié et je pense que Netflix devrait reconsidérer sa programmation.”

Le député conservateur de Southend West a appelé Netflix à «faire comprendre aussi clairement que possible qu’il s’agit d’une fiction absolue».

Il a déclaré que tout comme la fureur des fans de football avait convaincu les propriétaires étrangers de clubs de ne pas aller de l’avant avec les plans d’une Super League européenne, le “pouvoir des personnes qui s’abonnent à Netflix devrait être appelé, franchement, pour garantir que la haute estime que nos membres de la famille royale supérieurs ne sont en aucun cas endommagés. »

Sir Roger Gale, un ancien acteur et producteur de télévision qui est maintenant le député conservateur de North Thanet, a mis en garde contre le potentiel pour les gens d’abandonner Netflix en «masse».

Il a déclaré: «Je pense que le moment est assez horrible … J’espère que les producteurs de Netflix seront sensibles au sujet et aux circonstances.

«S’ils ne le sont pas, cela pourrait se retourner contre eux horriblement. Si j’étais eux, je ne le ferais pas du tout.

Le député conservateur de New Forest West, Sir Desmond Swayne, a déclaré qu’il serait «de très mauvais goût» que le prince Philip soit présenté comme le méchant du drame.

Dans l’émission, Philip dit à Diana de s’intégrer à la famille ou “ les choses pourraient mal finir ” (Image: Netflix)

Et le député de Strangford DUP, Jim Shannon, a exhorté Netflix à remettre la production «sur la planche à dessin» et à «contacter la famille royale et faire les choses correctement».

Il a déclaré: «Je suis assez ennuyé par Netflix. Pour eux, il s’agit de gagner de l’argent.

L’ancien premier secrétaire d’État Damian Green, député conservateur d’Ashford, a déclaré: «J’espère vraiment que ces nouvelles séries seront produites de manière sensible. On nous a rappelé récemment que la reine et sa famille sont des êtres humains autant que des personnalités publiques, et cela doit être respecté.

Le député conservateur de Romford, Andrew Rosindell, a déclaré que le pays devait à la reine et au prince Philip une gratitude «inépuisable».

Il a déclaré: «J’espère que les dirigeants de Netflix le reconnaissent et veillent à ce que toute autre série de The Crown les présente comme ils l’ont toujours été: des fonctionnaires dévoués.

Imran Ahmad Khan, le député conservateur de Wakefield, a appelé les producteurs à être équitables dans leur représentation de la famille royale et à célébrer leur service au pays.

Il a déclaré: «The Crown est un programme incroyablement populaire, et j’ai très hâte de regarder la série à venir. Netflix ne doit pas sacrifier l’intégrité historique, ni salir les noms et les actes de tout membre de la famille royale à la poursuite de l’audience, et j’exhorte les producteurs de la Couronne à dépeindre chaque membre de la famille sous un jour juste qui reflète et célèbre leur vie au service de notre pays.”