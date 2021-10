Royal Green Realty fait une incursion dans le logement abordable

L’entreprise vise à fournir des logements de qualité pour le segment des revenus moyens en Inde.

Royal Green Realty, basé en Inde du Nord, s’est lancé dans le logement abordable et prévoit de lancer des projets de logements et commerciaux abordables à Gurugram, Jhajjhar, Faridabad et Indore (Madhya Pradesh) au cours de l’exercice 2021-2022.

Royal Green Realty vise à fournir des logements de qualité pour le segment des revenus moyens en Inde. La société souhaite non seulement fournir des logements en Inde avec les meilleures pratiques internationales, mais vise également à desservir les marchés jusqu’à présent mal desservis, en particulier dans les villes indiennes de niveau II et III, où la demande et les aspirations à une vie de qualité sont à la hausse. Selon la société, Royal Green Realty a hérité d’un illustre groupe de promoteurs – ADS Spirits et Prem Sakhi Group.

S’exprimant lors du lancement de Royal Green Realty, Yashank Wason, directeur de Royal Green Realty, a déclaré : « Chez Royal Green Realty, nous offrons à nos clients un bon rapport qualité-prix en leur fournissant des équipements de classe mondiale dans nos projets. Les gens recherchent une qualité de vie à un prix abordable. Notre équipe de direction, avec une expérience pertinente sur le marché immobilier indien, est suffisamment confiante pour être en mesure de livrer des projets qui dépasseront les attentes de nos clients.

Il a ajouté : « Il y a une grave pénurie d’unités résidentielles abordables de qualité, pour répondre aux besoins de logements existants. Conformément à la vision de PMAY-2022, nous voulons réduire une partie de l’écart entre la demande et l’offre et répondre aux besoins du segment des revenus moyens, tout en gardant notre concentration sur la qualité et l’innovation. Nous pensons également que le secteur immobilier indien a atteint un stade où le professionnalisme et l’approche centrée sur le client deviennent essentiels. »

Varun Makhija, directeur de Royal Green Realty, a déclaré : « Nous visons à combiner la connaissance approfondie des marchés immobiliers indiens avec la force d’exécution et les meilleures pratiques commerciales. Nous jouerons un rôle important dans ce bond en avant et avec le lancement de Royal Green Realty, nous serons en mesure de répondre aux besoins des masses du pays ».

Dans le cadre de la phase I, l’entreprise mettra en place ses projets de développement résidentiel, commercial et industriel dans les villes de Gurugram, Jhajjar, Faridabad et Indore.

