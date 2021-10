Royal Mail lance le premier bureau de livraison tout électrique en Écosse

Le bureau de Govan à Glasgow est situé de l’autre côté du fleuve où se tient la COP26. // Royal Mail lance son premier bureau de livraison en Écosse doté d’une flotte tout électrique de véhicules de collecte et de livraison // Le bureau de livraison de Glasgow a été sélectionné en raison des plans de la ville pour une zone à faibles émissions

Royal Mail a annoncé qu’un bureau de livraison de Glasgow est devenu le premier en Écosse à proposer une flotte tout électrique de véhicules de collecte et de livraison.

La nouvelle survient alors que la ville se prépare à accueillir le 26e sommet des Nations Unies sur le climat COP26.

Le bureau de livraison G51 dans le quartier Govan de la ville a vu ses 13 camionnettes de livraison et de collecte diesel remplacées par des équivalents entièrement électriques.

Parallèlement, deux micro-véhicules électriques rejoindront la flotte alors que l’entreprise s’efforce de réduire davantage les émissions de ses opérations.

Royal Mail a travaillé avec BP Pulse à Glasgow pour terminer les travaux d’infrastructure requis pour le déménagement et pour installer huit points de recharge électrique de 7 kW.

L’énergie pour alimenter les véhicules provient à 100 % de sources hydroélectriques, solaires et éoliennes renouvelables.

Le bureau de livraison de Glasgow a été sélectionné en raison des plans de la ville pour une zone à faibles émissions, tandis que d’autres bureaux de livraison à travers le Royaume-Uni sont envisagés pour des transformations de flotte similaires dans les mois à venir.

Le directeur général de Royal Mail, Simon Thompson, a déclaré : « C’est une excellente nouvelle que nous soyons en mesure de transformer le bureau de livraison Glasgow G51 en le premier bureau de livraison « tout électrique » de Royal Mail en Écosse. Nous voulons toujours faire ce qu’il faut pour les communautés que nous servons en termes de maintien de nos émissions aussi bas que possible, et c’est un autre pas important dans cette direction. Tout cela s’ajoute à nos incroyables postes livrant le courrier en marchant dans les rues bien sûr. »

Le Premier ministre Nicola Sturgeon a déclaré : « Avec les yeux du monde tournés vers Glasgow avant la COP26, il est essentiel que nous donnions l’exemple lorsqu’il s’agit de lutter contre l’urgence climatique. C’est pourquoi c’est une bonne nouvelle que Royal Mail lance son premier bureau de livraison tout électrique en Écosse juste en face de la Clyde d’où aura lieu le sommet. «

Les fourgons entièrement électriques ont un espace de chargement jusqu’à 38 % plus grand que les véhicules qu’ils ont remplacés, ce qui leur donne une capacité supplémentaire pour faire face à des volumes de colis croissants. Avec des besoins d’entretien réduits, la flotte électrique promet également plus de temps sur route et des niveaux de fiabilité plus élevés.

Les 13 nouvelles camionnettes peuvent parcourir jusqu’à 90 milles avec une seule charge, selon les conditions météorologiques et la taille du chargement. Dans le cadre de la récente expansion de la technologie de télémétrie par Royal Mail à travers sa flotte, les fourgonnettes auront également des capacités de télémétrie installées, visant à encourager des techniques de conduite plus efficaces.

