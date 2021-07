Royal Mail livre au « hangar à un carrefour à 21 miles de Land’s End » dans un voyage remarquable | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le parcours de la lettre est rendu plus impressionnant parce que l’expéditeur a mal orthographié le nom du destinataire. Il était adressé à Katrina Davis, plutôt qu’à Catrina Davies.

Le résumé de la mission ressemble à une chasse au trésor – avec une conclusion improbable.

Mme Davies a déménagé dans le hangar, qui n’a ni électricité, ni toilettes, ni chauffage, ni douche, il y a 10 ans.

Cependant, elle a réparé le hangar et, comme le Royal Mail peut en témoigner, y réside toujours aujourd’hui.

L’écrivain et auteur a déclaré que la lettre était une “chose agréable” à recevoir par la poste.

“Cela vous donne simplement l’impression que le monde est peut-être plus petit et plus local qu’il ne l’est parfois”, a-t-elle déclaré à la BBC, tout en louant le travail de Royal Mail.

“C’est tout simplement génial qu’ils aient fait l’effort et ne l’aient pas simplement jeté”, a-t-elle ajouté.

La lettre complète disait: “M/S Katrina Davis, vit dans un hangar bleu et vert à un carrefour près d’un village à 21 miles de Land’s End, comme présenté sur BBC2 Simon Reeve Cornwall Programme, Cornwall.”

Mme Davies a écrit dans ses mémoires Homesick: Why I Live in a Shed expliquant pourquoi elle a choisi de déménager à Land’s End, non loin de l’endroit où elle a passé une grande partie de son enfance.

« Nous avons besoin de racines avant de pouvoir faire pousser des ailes », a-t-elle écrit.

La lettre mentionne également que le hangar a été présenté dans le programme BBC2 Simon Reeve Cornwall.

La série a vu le jour lors du premier verrouillage national lorsque les gens ne pouvaient pas voyager.

Il a examiné les points chauds touristiques au Royaume-Uni et à quoi ressemble leur avenir.

L’expéditeur a écrit dans la lettre soutenant les points de Mme Davies soulevés dans l’émission alors qu’elle parlait du logement abordable à Cornwall.

Mme Davies a parlé de l’arrivée de deuxièmes propriétaires dans la région, ce qui a fait monter en flèche les prix des maisons, les rendant plus accessibles pour le local moyen.