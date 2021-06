Royal Mail sauvage pour avoir interdit à 100 000 membres du personnel de porter le drapeau de Saint-Georges lors de l’Euro2020 | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le Royal Mail a interdit au personnel d’accrocher le drapeau de l’Angleterre à l’un de ses 45 000 fourgons et camions au milieu du battage médiatique de l’Euro 2020. Les mini drapeaux et autocollants ont également été interdits dans les chariots, selon The Sun. Mike Graham a critiqué le raisonnement derrière lequel la famille royale a déclaré que les postiers ne pouvaient pas montrer leur soutien à l’équipe de football d’Angleterre.

Le présentateur de talkRADIO a déclaré: “Je veux vous donner un petit message de talkRADIO et bien sûr pas de moi mais de toute la maison du bon sens.

“Beaucoup d’entre vous ont regardé les euros au cours des derniers jours, beaucoup d’entre vous auraient parlé de toutes sortes de choses à voir avec l’Angleterre, Gareth Southgate, le match contre l’Écosse à venir.

“Vous avez peut-être regardé le Pays de Galles et sa victoire hier, mais quoi que vous fassiez, la plupart des gens qui aiment regarder le football aiment être un peu fiers du drapeau national.

“Maintenant, le Royal Mail a de nombreux postes, dont beaucoup sont des partisans de l’Angleterre. Le Royal Mail représente bien sûr certaines des plus grandes choses que ce pays fasse.”

LIRE LA SUITE : Au revoir Specsavers ! Les clients boycottent le magasin de lunettes

Il a ajouté: “Beaucoup de posties du Royal Mail qu’ils veulent arborer un drapeau anglais depuis leur véhicule postal. Maintenant, ce n’est peut-être même pas une camionnette, ce peut être un petit vélo ou l’une de ces choses qu’ils poussent parce que pendant les euros, les gens aiment arborer le drapeau anglais.

“Mais devinez quoi ? Le Royal Mail dit qu’ils ne peuvent pas le faire, il y a 100 000 postiers en Angleterre qui veulent agiter le drapeau de St George parce qu’ils sont fiers d’être anglais, fiers de l’équipe de football et veulent montrer leur soutien .

“La poste et la Royal Mail disent avoir une politique empêchant les conducteurs d’attacher des articles à leurs véhicules au cas où ils exploseraient et deviendraient dangereux pour la route.

“Avouons-le, si vous avez déjà attaché quelque chose à votre voiture au moyen d’un drapeau, c’est une chose très simple à faire, vous pouvez même acheter un drapeau avec une pièce jointe.”

Cela survient alors que les conducteurs encourent une amende de 1 000 £ pour avoir fait flotter de grands drapeaux anglais sur des voitures.

Beaucoup ont choisi de fixer de petits drapeaux sur les vitres des voitures, mais ils ont été avertis que tout ce qui était plus gros pourrait se retrouver en difficulté avec la loi.

De tels éléments pourraient obscurcir la vision du conducteur, rapporte Wales Online.

S’ils le font, cela risquerait de convoquer le règlement 30 du règlement de 1986 sur les véhicules routiers (construction et utilisation), qui stipule que les automobilistes doivent avoir une vue complète de la route et de la circulation devant eux.