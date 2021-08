Royal Navy: le principal fournisseur Ultra s’apprête à acquérir 2,6 milliards de livres sterling par une entreprise américaine | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Ultra Electronics, société britannique desservant les marchés de la défense, de la sécurité, de la détection critique et du contrôle, sera rachetée par Cobham, propriété de la société d’investissement américaine Advent. La société américaine a déclaré que la société combinée jouerait un rôle « critique pour la mission » dans la défense et la sécurité du réseau « cinq yeux » d’alliés du renseignement – ​​le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande.

Shonnel Malani, président du groupe Cobham, a déclaré qu’il “offrira des engagements juridiquement contraignants et exécutoires au gouvernement de Sa Majesté” sur l’accord.

Il a ajouté: “Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement de Sa Majesté et d’autres parties prenantes concernées pour convenir d’engagements juridiquement contraignants qui protègent la contribution d’Ultra à l’économie britannique et à la sécurité nationale.”

Le directeur non exécutif de Cobham, Mark Esper, a ajouté : « En tant qu’ancien secrétaire américain à la Défense, j’ai pu constater de visu l’importance durable d’une relation militaire étroite entre le Royaume-Uni et les États-Unis.

« Je suis également conscient de l’évolution des menaces auxquelles nos deux nations et nos alliés sont confrontés.

« En tant que tel, il est essentiel que nous disposions d’entreprises de défense capables de répondre à nos besoins de sécurité communs.

« Les capacités améliorées d’un Cobham et d’un Ultra combinés promettent d’offrir des avantages significatifs aux deux pays. »

Ultra entreprend des travaux hautement sensibles en fournissant un sonar de chasse sous-marin avancé et des programmes militaires, notamment des avions de combat Typhoon.

Le groupe coté au Royaume-Uni emploie plus de 4 600 personnes dans le monde, dont environ 1 700 au Royaume-Uni.

Cobham a également révélé que les divisions énergétiques et médico-légales d’Ultra – peut-être considérées comme ne faisant pas partie de ses principaux travaux axés sur l’aérospatiale et la défense – pourraient être vendues.

Un examen de l’entreprise après la fin du rachat peut également entraîner des pertes d’emplois, car un “nombre limité de fonctions d’entreprise et de support” est supprimé.

Cobham a été repris par Advent en 2019, malgré des problèmes de sécurité nationale.

Le gouvernement peut bloquer les prises de contrôle pour plusieurs raisons, y compris tout risque pour la sécurité nationale, et a précédemment déclaré qu’il surveillait de près l’accord éventuel.

Sky News a rapporté en juillet que le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng avait ordonné aux responsables de lancer une enquête de sécurité nationale sur la transaction Ultra.

Lord West of Spithead, qui a été First Sea Lord, a également fait part de ses préoccupations concernant l’accord Cobham-Ultra et un accord similaire impliquant le fournisseur de défense britannique Meggitt.

