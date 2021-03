Royal news: Harry et Meghan attaqués pour avoir jeté des «absurdités privilégiées» – un expert s’en prend | Royal | Nouvelles

M. Wootton a affirmé dans sa chronique du Daily Mail que « Harry et Meghan aiment suggérer qu’ils soutiennent de nouvelles voix dans les médias et la vie publique, mais en fait ils sont typiques de l’establishment et de l’élite ». Il affirme qu’il ne faudra pas longtemps avant que les «gens qui travaillent dur» s’en rendent compte. M. Wootton a déclaré: « Ma conviction est que plus les gens entendent parler de Harry et Meghan, et d’alliés comme Gayle King et Owen Jones, plus les gens honnêtes et travailleurs réalisent qu’ils disent des absurdités privilégiées. »

Il a ajouté: « Le type d’absurdité privilégiée qui leur permet de prendre des vols en jet privé vers des destinations à travers le monde tout en nous disant à de simples mortels d’arrêter de partir en vacances une fois par an avec notre famille pour réduire nos émissions de carbone. »

Il a ensuite affirmé que le couple « utilise les connexions qui viennent avec le sang royal de Harry et la renommée de la télé de Meghan, y compris les grosses perruques d’ITV via leur présentateur de nouvelles BFF Tom Bradby, pour faire taire les critiques ».

M. Wootton a déclaré qu’il était sous la pression d’ITV pour être plus «élogieux» à propos de ses reportages royaux sur le prince Harry et Meghan Markle.

Dans sa chronique du Daily Mail, il a déclaré: «Il y aurait des conversations étouffées avec des cadres en dehors du studio ITV au Television Center qui commençaient toujours par quelque chose comme:« Dan, nous sommes sous beaucoup de pression.

L’expert royal a déclaré qu’il craignait que la liberté d’expression ne soit menacée par « l’élite libérale ».

Il a déclaré: «Si vous êtes Meghan McCain sur The View aux États-Unis ou Jane Moore sur Loose Women au Royaume-Uni, il deviendra de plus en plus difficile et professionnellement risqué d’exprimer un point de vue qui ne correspond pas au récit de l’élite libérale. «

Il a ajouté: « Jane, une de mes amies sans os raciste dans son corps, a été accusée » d’être d’accord avec le racisme occasionnel « par sa co-présentatrice de Loose Women, Charlene White.

« C’était pour critiquer le caractère vague des allégations accablantes de Meghan sur le langage raciste spéculant sur la couleur de la peau de son bébé à naître par un membre de la famille royale. »

M. Wootton a ensuite ciblé l’ami de Meghan Markle, Omid Scobie.

Il a déclaré: « Et l’hagiographe du couple Omid Scobie, qui est nourri au goutte-à-goutte de communiqués de presse qu’il fait passer pour des nouvelles, a même eu la joue de faire un de nos grands biographes Tom Bower, dont les livres sur tout le monde, de Boris Johnson à Simon Cowell. sont essentiels historiquement, en raison de la couleur de sa peau. «

M. Wootton, le journaliste au centre de l’affaire de diffamation de la star hollywoodienne Jonny Depp l’année dernière, a quitté son rôle au Sun.

Il a assumé un nouveau rôle chez GB News et Mail Online.