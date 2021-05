Royal news: La dure réalité de la séparation de Meghan et Harry mise à nu dans l’hommage à Archie | Royal | Nouvelles

Archie Harrison Mountbatten-Windsor célèbre aujourd’hui son deuxième anniversaire et ses parents ont marqué l’occasion en publiant une nouvelle photo adorable. Archie a également reçu les meilleurs vœux de membres de la famille royale, y compris la reine, le prince Charles et le prince William. Cependant, leurs publications sur les réseaux sociaux ont attiré l’attention sur la dure réalité de Megxit, car certains ménages royaux ont été forcés de réutiliser de vieilles photos d’Archie.

Clarence House, la maison royale du prince Charles et de Camilla, et KensingtonRoyal, le compte Twitter du duc et de la duchesse de Cambridge, ont été contraints d’utiliser la même photo d’Archie que pour fêter son anniversaire il y a 12 mois.

Meghan et Harry ont quitté leurs postes de direction au sein de la famille royale à la fin du mois de mars 2020 – deux mois avant le premier anniversaire d’Archie.

Le duc et la duchesse de Sussex vivent actuellement en Californie et Archie n’est retourné au Royaume-Uni pour voir aucun membre de sa famille depuis plus d’un an.

La décision de Meghan et Harry de déménager aux États-Unis a signifié que les membres de la famille royale n’ont pas de nouvelles photographies à côté du septième en ligne du trône.

Le compte KensingtonRoyal et Clarence House ont non seulement partagé leurs mêmes photos respectives d’il y a un an sur Twitter, mais ils ont tous deux été pris à la même occasion – le baptême d’Archie en juillet 2019.

Kate et William ont partagé un portrait de famille officiel du baptême, qui comprenait eux-mêmes, Meghan, Harry, Archie, Charles et Camilla.

La mère de Meghan, Doria Ragland, et les sœurs de la princesse Diana, Lady Jane Fellowes et Lady Sarah McCorquodale, étaient également présentes dans le rare cliché.

Dans le post sur Twitter, Kate et William ont écrit: «Nous souhaitons à Archie un très joyeux 2e anniversaire aujourd’hui.»

Meghan et Harry ont publié ce soir une nouvelle photo solo d’Archie pour marquer sa journée spéciale.

Sur la photo publiée sur leur site Web Archewell, le tout-petit peut être vu debout seul dans un champ tout en tenant un grand bouquet de ballons remplis d’hélium dans sa main droite.

Les observateurs royaux n’ont pas pu apercevoir le visage d’Archie alors qu’il tournait le dos à la caméra.