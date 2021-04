Royal news: La majorité des Britanniques veulent la révocation des titres de Meghan et Harry – Sondage | Royal | Nouvelles

Dans un sondage mené auprès de 1590 personnes à travers le pays, la plupart des Britanniques pensaient que le duc et la duchesse de Sussex devraient perdre leurs titres. Le sondage, réalisé par le Daily Mirror, entre le 31 mars et le 1er avril, a divisé les opinions sur Meghan Markle et le prince Harry.

Près de 3 sondeurs britanniques sur 5 (58%) pensaient que les Sussex devraient être déchus de leurs titres royaux.

Vingt-trois pour cent des personnes interrogées pensent qu’elles devraient être autorisées à conserver les titres.

Le sondage intervient trois semaines après l’interview choquante d’Oprah qui a envoyé des ondes de choc à travers la famille royale.

Malgré la réaction du public aux allégations choquantes révélées par l’interview de Winfrey, plus de 30% des sondeurs pensaient que la cascade du prince Harry et de Meghan n’avait aucun impact sur la réputation du monarque et 9% pensaient même que cela avait contribué à l’améliorer.

Les jeunes Britanniques participant au sondage, âgés de 18 à 24 ans, ont même pensé que Harry devrait être roi de son frère le prince William et de son père le prince Charles.

Au début du mois dernier, les conseillers principaux du Palace ont tenu des pourparlers de crise sur la question de savoir si Harry et Meghan devraient perdre leurs titres à la lumière de leur décision d’apparaître sur Oprah.

Les pourparlers ont eu lieu quelques semaines seulement après qu’Harry, un vétéran de la guerre, ait perdu tous ses patronages royaux, y compris son titre militaire de capitaine général des marines royales.

Les conseillers royaux auraient souhaité que Harry conserve son titre de HRH après l’interview d’Oprah.

«À l’approche de la fin du règne de la reine, ce système médiéval va entrer en collision avec les valeurs britanniques modernes.»