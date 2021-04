Royal news: La relation de la princesse Margaret avec la reine «est parallèle» à Harry et William Royal | Nouvelles

La princesse Margaret était la sœur cadette de Sa Majesté et leur père, le roi George VI, les a décrites comme « Lilibet [Elizabeth] est ma fierté; Margaret est ma joie ». L’auteur royal Andrew Morton explore le contraste entre les deux sœurs ‘dans son nouveau livre’ Elizabeth & Margaret: The Intimate World of the Windsor Sisters ‘.

M. Morton a déclaré au magazine PEOPLE que Margaret, décédée en 2002, «était quelqu’un qui comprenait la reine d’une manière que personne d’autre ne pouvait».

Malgré leurs tempéraments apparemment différents, les sœurs étaient considérées comme extrêmement fidèles les unes aux autres.

M. Morton a expliqué comment ils avaient une relation «unique» en tant que frères et sœurs.

Il a déclaré au magazine: «Ils se connaissaient intimement depuis le jour de leur naissance.

« Il y a une intimité unique entre deux frères et sœurs élevés ensemble, élevés ensemble royal, c’est absolument fascinant. »

L’expert royal a poursuivi en décrivant comment, malgré le fossé des générations, «les parallèles entre William et Harry et Elizabeth et Margaret sont là pour être vus».

Il a ajouté: « Dans les deux cas, vous avez un frère ou une sœur qui repousse les limites. Alors que l’autre est plus prudent. »

M. Morton souligne comment les deux frères et sœurs ont été étiquetés «l’héritier et le suppléant» en raison de leurs rôles au sein de la monarchie.

La relation entre Harry et William a subi des pressions ces dernières années, le duc de Sussex affirmant qu’il était sur un «chemin différent» de son frère.

Au cours de l’entretien informel des Sussex avec Oprah Winfrey plus tôt ce mois-ci, Harry a affirmé que William était «piégé dans le système».

Il a ajouté: «La relation est l’espace pour le moment. Et, vous savez, le temps guérit toutes choses, espérons-le.

Selon la rumeur, Harry serait de retour au Royaume-Uni cet été pour dévoiler une statue de sa défunte mère aux côtés de William.

La statue de la princesse de Galles commandée par les frères devrait être installée pour marquer ce qui aurait été son 60e anniversaire.

S’exprimant dans une vidéo pour le Telegraph, l’expert royal Camilla Tominey a expliqué que les ducs devront mettre sur un «front uni» car tous les yeux regarderont les événements se dérouler.

Elle a déclaré: «On m’a dit qu’il était impensable que l’un ou l’autre des frères se retire de cet engagement.

«Tous deux ont travaillé et collaboré sur la statue et sa conception.

«Je pense que peu importe ce qui se passe derrière les portes du palais, ils vont devoir faire front uni parce que la presse mondiale les observera.»