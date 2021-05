Royal news: L’animateur de Fox News pleure le prince Harry à cause des commentaires de l’amendement Royal | Nouvelles

Sean Hannity a été moins qu’impressionné lorsqu’il a entendu les commentaires du prince Harry sur le premier amendement qui a vu le duc de Sussex le qualifier de «dingue» et a déclaré qu’il avait «tellement à dire» à ce sujet. M. Hanity a défendu l’amendement chéri de la Constitution américaine – qui protège la liberté de parole et d’expression en Amérique – et a dit au prince de “passer” à un endroit qui était en accord avec ses “vues restrictives”. Le prince Harry a fait ces commentaires lors de son entretien avec Armchair Expert, qui l’a vu attaquer la famille royale et parler de sa santé mentale.

S’exprimant dans son émission Fox News, M. Hannity a pris pour cible le prince Harry et son attaque contre le premier amendement.

M. Hannity a déclaré: «Avant de partir, j’ai un message pour Harry qui attaque maintenant l’un des droits les plus sacrés de l’Amérique, la liberté d’expression.

«Harry, nous n’avons vraiment pas besoin de vous venant d’Angleterre pour nous donner des conférences sur le Premier Amendement.

«Et si vous ne pouvez pas comprendre l’importance de la libre expression et l’importance des principes constitutionnels qui permettent un libre échange d’idées et d’opinions qui font de l’Amérique le plus grand pays du monde.

«Alors peut-être qu’il est temps pour vous de déménager dans un endroit plus compatible avec vos idées restrictives.

“C’est ce que vivent les personnalités publiques en Amérique.”

Le prince Harry s’est assis avec le podcast Armchair Expert, animé par Dax Shepard, et a discuté de sa vie de royal et de ses problèmes de santé mentale.

Mais le duc de Sussex a également abordé le premier amendement et l’a critiqué.

M. Hannity a poursuivi son monologue et a déclaré au programme: «D’une certaine manière, je suis désolé pour vous parce que vous semblez déchiré entre votre nouvelle épouse et votre famille en Angleterre.

«Comprenez, c’est le même premier amendement qui vous a permis, à vous et à votre femme, de détruire votre propre famille lors de l’interview d’Oprah Winfrey.

«Vous et Meghan avez été autorisés à accuser votre famille de racisme.

«Nous n’avons pas vraiment besoin de conférences sur les coutumes ou les libertés sacrées, et par la façon dont vous êtes libre de rentrer chez vous, faites amende honorable au Palais avec les gens que vous et votre femme avez profondément blessés.

Le sénateur Ted Cruz a également pesé sur le sujet et a tweeté: “Nice [Prince Harry] peut dire ça. “