Royal news: le prince Albert de Monaco fustige la conversation «inappropriée» d’Oprah de Meghan et Harry | Royal | Nouvelles

Commentant l’interview historique, le royal de Monaco a affirmé que le couple n’avait pas choisi le bon forum pour discuter des problèmes qu’ils avaient rencontrés dans la famille royale. Bien qu’Albert ait admis qu’il comprenait les préoccupations du couple, il a affirmé que les problèmes auraient dû rester confidentiels au sein de la famille royale. Le prince a également admis que les affirmations soulevées dans une telle interview publique l’avaient « dérangé » alors qu’Harry et Meghan faisaient une série d’allégations audacieuses.

Dans une interview exclusive avec la BBC World News, Albert a déclaré: «Il est très difficile d’être à la place de quelqu’un.

« Je peux comprendre les pressions qu’ils subissaient, mais je pense que ce type d’affichage public d’insatisfaction, c’est le moins qu’on puisse dire, ces types de conversations devraient avoir lieu dans les quartiers intimes de la famille, et cela n’a pas vraiment être disposé dans la sphère publique comme ça.

«Donc, ça m’a un peu dérangé.

« Je peux comprendre d’où ils viennent d’une certaine manière, mais je pense que ce n’était pas le forum approprié pour pouvoir avoir ce genre de discussions. »

Bien qu’il admette son inquiétude face aux problèmes soulevés dans un tel forum public, Albert a souhaité au couple le meilleur alors qu’ils forgent leur nouvelle vie en dehors du cabinet.

Albert a ajouté: « Je lui souhaite le meilleur.

« C’est un monde difficile là-bas et j’espère qu’il pourra avoir le jugement et la sagesse nécessaires pour faire les bons choix. »

Au cours de leur entretien informel avec Oprah, Meghan et Harry ont fait une série d’allégations audacieuses, y compris des commentaires racistes d’un membre anonyme du cabinet.

« À l’époque, c’était gênant, j’étais un peu choqué. »

Bien que cela ait été clarifié plus tard comme ne venant pas du prince Philip ou de la reine, cela a suscité de larges spéculations autour de la famille royale.

Meghan a également affirmé qu’elle avait été laissée isolée alors qu’elle tentait de s’adapter à la vie royale.

Elle a ajouté: « Il n’y avait aucune indication.

«Contrairement à ce que vous voyez dans les films, il n’y a pas de cours sur la façon de parler, de croiser les jambes, d’être royal.

«Cela ne m’a pas été proposé.

«Même jusqu’à l’hymne national – personne n’a pensé à dire ‘oh vous êtes américain, vous ne le saurez pas’.

« Alors c’est moi que je cherche tard dans la nuit sur Google. »