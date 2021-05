Royal news: le prince Charles a été confronté à un dilemme brutal en étant le “ parent ou le patron ” du prince Harry | Royal | Nouvelles

Au cours du documentaire sur la famille royale de Channel 5 “ Charles & Harry: père et fils divisés ”, la psychologue Anjula Mutanda et la commentatrice royale Daisy McAndrews ont discuté de la relation entre le prince Charles et le prince Harry. Mme Mutanda a affirmé que les tensions entre le duc de Sussex et son père ont conduit le prince Charles à choisir entre adopter l’approche d’un parent ou du patron.

Mme McAndrews a déclaré: “Charles savait au fil des ans à quel point il était impopulaire d’avoir la famille royale trop grande, trop coûteuse, trop de membres dont personne n’a jamais entendu parler.

“Alors il voulait rationaliser la famille royale, ce n’était pas une surprise quand son fils voulait non seulement ne plus être un royal en activité, mais être moitié en moitié qui n’allait jamais se laver.”

Mme Mutanda a déclaré: «La devise est presque le devoir d’abord et toutes les autres choses suivent.

“Lorsque vous vivez maintenant dans un monde où vous commencez à faire passer vos propres besoins et désirs avant le devoir, c’est là que les tensions surgissent parce que le reste de la famille dit que c’est une entreprise.”

Elle a ajouté: “Vous avez ici la tension entre le fait d’être parent et aussi le patron de l’enfant.

“C’est là que les limites deviennent très floues et très désordonnées.”

Depuis son départ de la monarchie, le prince Harry a tiré des fouilles sur le prince Charles lors d’entretiens explosifs avec Oprah Winfrey et lors d’un discours sur le podcast Armchair Expert.

Selon la commentatrice royale Katie Nicholl, le prince Harry est satisfait de l’accueil que ses récentes remarques explosives ont reçu.

“C’est assez surprenant.”

Mme Nicholl a ajouté: “Il semble que ce soit encore un autre exemple du prince Harry critiquant son père qui a bien sûr été critiqué lors de cette interview d’Oprah.

“Je comprends à la fois l’interview d’Oprah et ce récent podcast, le prince Harry estime que les deux se sont très bien déroulés.

“Il a prédit et anticipé qu’il y aurait ce type de contrecoup dans la presse britannique.”