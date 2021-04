Royal news: le prince Philip a apporté son soutien à la princesse Diana, affirme l’expert royal | Royal | Nouvelles

Le regretté duc d’Édimbourg, décédé vendredi à l’âge de 99 ans, aurait donné des conseils à la princesse Diana alors qu’elle occupait son nouveau rôle. Tom Quinn, auteur de Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle, a raconté à Fox News le type de soutien que Philip a apporté à la princesse de Galles.

“Philip a passé sept décennies à marcher derrière la reine à la fois littéralement et métaphoriquement – mais il était l’épine dorsale de la vie privée de la famille royale, soutenant Diana pendant ses périodes les plus difficiles”, a déclaré M. Quinn.

«Il a également averti ses fils, y compris le prince Charles, lorsqu’il a estimé que leur comportement n’était pas assez bon.

Il a ajouté qu’au début, Philip était du côté de Diana lorsqu’il a été révélé que Charles avait une liaison avec son ex-petite amie de l’époque, Camilla Parker Bowles.

Dans des lettres découvertes après la mort de Diana en 1997, le prince Philip aurait écrit à Diana à plusieurs reprises, lui fournissant des conseils et un soutien.

Comme cité par le magazine Woman and Home, le prince Philip a écrit: «S’il est invité, je ferai toujours de mon mieux pour vous aider, vous et Charles, au mieux de mes capacités.

“Mais je suis tout à fait prêt à admettre que je n’ai aucun talent de conseillère conjugale!”

Dans une lettre séparée, Philip a déclaré qu’il ne pouvait pas comprendre la décision de Charles d’être avec Camilla.

“Il lui a dit qu’il pensait que Charles était fou d’avoir même pensé à l’abandonner”, a déclaré M. Quinn.

«Mais, en fin de compte, il est devenu une figure très admirée, sinon aimée, qui a été félicitée pour son long soutien à la reine.