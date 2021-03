Royal News: Meghan Markle et le prince Harry «ne font plus confiance» à la famille royale – source | Royal | Nouvelles

Penny Junor, biographe royale de Harry et de la famille royale, a commenté la façon dont les conséquences de l’interview de Winfrey ont été gérées. La nouvelle intervient alors que l’animatrice de l’émission de télévision américaine Gayle King a suggéré que les discussions récentes entre le prince Harry et d’autres membres de la famille royale n’avaient pas été productives.

Mme Junor a critiqué le fait que de telles conversations privées soient diffusées à la télévision.

« Je pense que c’est la chose la plus épouvantable de toute cette histoire, il n’y a plus du tout de confiance entre la famille et Harry et Meghan », a déclaré Mme Junor.

S’adressant le 18 mars au média australien Courier-Mail, Mme Junor a déclaré que l’entretien initial avec Oprah et la réponse de la famille royale qui en résultait étaient bien, mais a critiqué la manière dont les problèmes actuels en cours avaient été traités.

Elle a dit: « Dans un monde idéal, William pourrait parler à Harry en face-à-face mais maintenant qui peut dire que la conversation ne sera pas diffusée partout dans le monde à la télévision aux heures de grande écoute? »