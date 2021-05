Royal news: Meghan McCain de la famille royale claque “Je n’aime pas la façon dont ils ont traité les Sussex” | Royal | Nouvelles

S’adressant à l’émission américaine The View aux côtés de l’animateur Whoopi Goldberg, la chroniqueuse conservatrice Meghan McCain a éclaté dans une attaque remplie de vitriol contre la famille royale pour leur «traitement» de Meghan Markle et du prince Harry. Elle a ensuite lancé une agression verbale désagréable contre le prince Charles et Camilla, affirmant qu’elle «préfèrerait manger un pneu boueux» plutôt que «avoir quelque chose à faire» au futur roi et à sa femme. Elle a poursuivi en affirmant que la duchesse de Sussex “avait essayé d’aider à moderniser” la famille royale avant d’ajouter qu’elle était “vieille, archaïque et profondément hors de propos” dans une réprimande à l’antenne.

Dans une attaque en direct extraordinaire contre le futur roi et sa femme, McCain ne s’est pas retenu dans ses pensées sur la paire.

Elle a souligné: «Je préférerais littéralement manger un pneu boueux que de devoir regarder ou avoir quelque chose à voir avec Camilla et Charles.

«Je les trouve les personnes les plus ennuyeuses au monde.

«Et je peux le dire parce que je suis américain!»

Le commentateur conservateur a poursuivi en disant: «Je sais que les gens aiment la reine Elizabeth et qu’elle est un héritage.

“Mais je n’aime pas la façon dont ils ont traité Meghan Markle et Harry et je pense que les Américains sont assez protecteurs à leur égard en ce moment.”

Et dans une remarque de clôture, McCain a insisté: «Elle (Meghan) est allée là-bas, a essayé d’aider à moderniser quelque chose qui, à mon avis, est vieux, archaïque et profondément hors de propos.

«Et maintenant, elle est revenue ici et je suis juste content qu’ils aient un espace sûr pour vivre ici où ils peuvent vivre leur vie comme ils le souhaitent.

M. Morgan a déclaré: “Qu’est-ce qui ferait la liste actuelle pour le titre du livre le plus ridiculement inapproprié au monde? Le guide de la diplomatie de Donald Trump? L’art de protéger sa vie privée par les sœurs Kardashian?”

Il a poursuivi: “Nonobstant la soif apparemment illimitée de Mme Markle pour commettre des actes d’hypocrisie gargantuesque pour attirer l’attention, cela semblait au-delà de la parodie.”

Et dans une claque brutale du livre, M. Morgan a déclaré: “N’oublions pas, Mme Markle a impitoyablement renié son père Thomas et refuse d’avoir quoi que ce soit à voir avec lui malgré le fait qu’ils vivent maintenant à seulement 70 miles l’un de l’autre.”