Royal news: Que pensez-vous que Meghan et Harry devraient nommer leur fille? VOTE | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont évité les noms de famille populaires lorsqu’ils ont nommé leur fils Archie Harrison après sa naissance en mai 2019. Ils ont ensuite révélé qu’ils se sentaient inspirés par le mot grec «arche» qui signifie «source d’action». Le couple ne s’est peut-être pas senti obligé de donner à leur fils un nom transmis à travers les générations royales, car il n’a pas reçu de titre.

Le deuxième nom d’Archie, Harrison, signifie «fils de Harry».

Le duc voudra peut-être honorer sa défunte mère, la princesse Diana, en donnant à sa fille le même nom que le prénom ou le deuxième nom.

Il peut également se tourner vers sa grand-mère la reine pour l’inspiration en nommant la tot Elizabeth ou Lizzie.

Alors qu’Harry a parlé à Oprah Winfrey de sa relation brisée avec son frère le prince William et son père le prince Charles, il a affirmé que son lien avec le monarque restait fort.

On pense que les Sussex ont parlé à la reine lors d’un appel Zoom la semaine dernière lorsqu’elle a souhaité à Archie un joyeux deuxième anniversaire.

Des sources ont déclaré au Mirror que le tout-petit avait parlé à son arrière-grand-mère avec “un accent américain distinct”.

Alexandra, le deuxième nom de la reine, peut également être sur les cartes.

Plus d’un an après que Harry et Meghan aient quitté le Royaume-Uni pour commencer leur nouvelle vie à l’étranger sans les contraintes du palais, le duc a fait un retour dramatique pour les funérailles de son grand-père en avril.

En grandissant, Harry était proche du prince Philip et leur lien aurait été renforcé après la mort tragique de la princesse de Galles en 1997.

Meghan, 39 ans, et Harry, 36 ans, devraient accueillir leur petite fille en «été» selon la duchesse.

Sa date exacte d’accouchement n’est pas connue, mais les observateurs royaux estiment que cela se situe en juin.

Le couple a annoncé la nouvelle de son bébé avec des photos en noir et blanc le jour de la Saint-Valentin.

Archie est apparu en un clin d’œil mais son visage n’était pas visible.

De même, sur la photo publiée par ses parents pour marquer son deuxième anniversaire, Archie avait le dos tourné à la caméra.

Les Sussex tiennent à protéger leur jeune fils des projecteurs et ils continueront probablement de le faire lorsque leur petite fille arrivera.

La naissance surviendra un an après que Meghan ait subi une fausse couche dévastatrice en juillet dernier.

Elle a écrit sur l’expérience déchirante dans un éditorial du New York Times en novembre, en disant: “Je savais, en serrant mon premier-né, que je perdais mon deuxième.”

Les militants et les organismes de bienfaisance soutenant les femmes qui ont perdu des bébés à la suite d’une fausse couche ont applaudi l’ouverture et le courage de Meghan pour s’exprimer.