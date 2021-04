Royal News: Reine surprise avec un cadeau de Pâques personnalisé des enfants de William et Kate | Royal | Nouvelles

S’adressant à nous hebdomadaire, une source royale a raconté comment le prince George, 7 ans, la princesse Charlotte, 5 ans, et le prince Louis, 2 ans, ont profité d’une fête de Pâques «amusante» cette année. L’initié a partagé que les enfants du duc et de la duchesse de Cambridge ont préparé une «surprise» de Pâques pour la reine et Philip, qu’ils ont faite eux-mêmes.

Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont offert à leurs arrière-grands-parents «des œufs de Pâques personnalisés, qu’ils ont fabriqués et décorés eux-mêmes».

L’initié a également partagé qu’avec l’aide de leur mère, ils ont préparé «un délicieux gâteau au chocolat recouvert de mini œufs Cadbury».

Les célébrations de Pâques pour les enfants royaux comprenaient également une chasse aux œufs de Pâques organisée par William et Kate.

«Ils ne permettent pas à George, Charlotte et Louis d’avoir du chocolat et des bonbons tous les jours, donc c’était un vrai régal», a déclaré la source.

Ils ont ajouté que parce que George et Charlotte sont en vacances scolaires en ce moment, Kate «a été occupée à les divertir».

La source a continué à expliquer quelques façons dont la duchesse garde les enfants occupés.

Ils ont dit: «Ils aiment faire du vélo en famille, jouer au tennis et George et Charlotte prennent des cours d’équitation.

«Charlotte est obsédée par les chevaux, tout comme son arrière-grand-mère.

LIRE LA SUITE: Le surnom de Prince George par William inspiré d’une marque populaire de sachets de thé

Le court clip a été joué à l’envers pour reconstruire l’œuf et a révélé un message disant «Joyeuses Pâques».

Les fans du couple ont répondu à la vidéo en la qualifiant de: «un peu violente, mais néanmoins amusante».