Royal news: Stephanie, la sœur de Zara Tindall et Peter Phillips, adore les chevaux | Royal | Nouvelles

Stephanie Phillips, 23 ans, est la fille du père de Peter et Zara, le capitaine Mark Phillips, et de sa deuxième épouse, l’équestre hawaïen Sandy Pflueger. Lorsque ses parents se sont séparés en 2012, l’amant des chevaux aurait été élevé dans la ferme où son père était président du Festival of British Eventing.

Et le profil Facebook de Stephanie indique qu’elle est maintenant parrainée par Voltaire Design, une entreprise de selles personnalisées haut de gamme fondée à Palm Beach, en Floride.

Son père, 72 ans, est un équestre respecté sur la scène mondiale et vaut entre 15 et 20 millions de livres sterling à lui seul, selon Bristol Live.

Élevée sur Aston Farm près du domaine de Gatcombe Park, dans le Gloucestershire, Stephanie adorait les chevaux et voyager dès son plus jeune âge.

Elle a passé du temps à la Dean Close School de Cheltenham, qui accueille les pensionnaires et les étudiants de jour, et après ses A-Levels. Stephanie a fréquenté l’Université de Worcester pour étudier la gestion d’entreprise. Le royal élargi a obtenu son diplôme l’année dernière.

Et à en juger par ses médias sociaux, Stephanie jouit d’une vie tout aussi flashy pour son frère royal. Elle prend après sa mère d’origine hawaïenne Sandy qui faisait partie de l’équipe américaine de dressage aux Jeux olympiques de 1984.

Et il semble que Stephanie profite d’une soirée avec ses demi-frères et sœurs aînés, après avoir partagé une photo d’elle-même avec Zara et Peter le soir du Nouvel An il y a quelques années.

Le capitaine Phillips, qui a passé beaucoup de temps en Amérique, et la princesse Anne ont divorcé en 1992, et il a épousé Sandy Pflueger cinq ans plus tard.

Mais toute la famille élargie a été photographiée en train de parler et de rire lors d’événements équestres où Zara a participé.

Les photographies montrent qu’elle était très proche de Peter Phillips et Zara Tindall et qu’elle était une bouquetière lors de leurs deux mariages.

Un joli cliché sur les réseaux sociaux montre Stephanie donnant un ferroutage à Mike Tindall et d’autres lui montrent une robe de soirée avec son frère Peter et son ex-femme Autumn.

Dans un article, elle décrit Peter comme «le meilleur grand frère».

Les filles de Peter et Autumn Phillips Savannah et Isla et Zara et les deux aînés de Mike Tindall, Mia et Lena, vivent tous sur le domaine de Gatcombe et sont très proches.

Stephanie vit à Worcester, à proximité, et sort avec William Hosier depuis 2019. Il est entendu qu’il est diplômé en agriculture.

Le capitaine Phillips s’est séparé du cavalier hawaïen Sandy Pflueger en 2012, après 15 ans de mariage.