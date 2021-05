Royal Opera House annonce le programme d’événements de remerciement du NHS

Le Royal Opera House a annoncé une série de performances, de partenariats et d’événements pour remercier le personnel incroyable du NHS.

Les performances incluent La Bohème, The Nutcracker et Swan Lake

Le 27 juin, une représentation spéciale de l’opéra de Puccini La Bohème sera présentée dans un auditorium du personnel spécialement invité du NHS, y compris des infirmières et des agents de santé des hôpitaux les plus proches du Royal Opera House: Guy’s and St Thomas ‘NHS Foundation Trust et University College Hôpital de Londres.

En septembre, il y aura un événement spécial Family Sunday Thank You NHS au Royal Opera House pour les travailleurs du NHS et leurs familles. Les activités comprendront des ateliers et des performances de danse, de chant et d’artisanat, inspirés du répertoire du Royal Ballet et du Royal Opera, et ils seront invités à explorer les coulisses de l’emblématique Royal Opera House.

Le 4 décembre, le Royal Opera House invitera les employés du NHS et leurs familles à voir la production du Royal Ballet de Casse-Noisette de Tchaïkovski.

Merci Le NHS se poursuivra le 19 mars 2022 avec la représentation par le Royal Ballet du lac des cygnes de Tchaïkovski.

Les billets seront fortement réduits

Les billets pour les trois représentations de Thank You NHS seront fortement réduits grâce au généreux soutien philanthropique de la Fondation Laidlaw et du Helen Hamlyn Trust.

Dans une première pour le Royal Opera House, le Royal Opera Chorus s’est également associé à plus de 30 stations de radio hospitalières à travers le pays pour partager les moments forts du répertoire d’opéra et de chanson avec des milliers de patients, de médecins et de travailleurs hospitaliers.

Jillian Barker, directrice de l’apprentissage et de la participation au Royal Opera House, a déclaré: «Après les défis incroyables des 12 derniers mois, le travail dévoué et infatigable du personnel du NHS a été monumental. Leur travail a contribué à sauver d’innombrables vies au cours de cette année difficile, et je suis ravi que nous ayons la chance de donner à des centaines d’infirmières, de porteurs et de travailleurs de la santé de nos hôpitaux les plus proches, ainsi qu’à leurs familles, l’occasion de profiter de ces merveilleux expériences de ballet et d’opéra. Je suis également ravi que le son merveilleux du Royal Opera Chorus, diffusé à travers les réseaux de radio hospitalière à travers le pays, donne à plus de gens la chance de découvrir l’opéra dans toute sa splendeur ».

