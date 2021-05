Royal POLL: Allez-vous regarder la série télévisée du prince Harry avec Oprah Winfrey? VOTE | Royal | Nouvelles

Votez dans notre sondage pour savoir si vous allez regarder la série du duc de Sussex, The Me You Can’t See, qui démarre sur Apple TV + le 21 mai. Et faites-nous savoir ce que vous en pensez dans la section commentaires.

Notre sondage intervient alors qu’une nouvelle bande-annonce puissante pour la série a été publiée lundi.

Dans la bande-annonce de 2,36 minutes, Harry dit à Winfrey: «Prendre cette décision de recevoir de l’aide n’est pas un signe de faiblesse.

“Dans le monde d’aujourd’hui, plus que jamais, c’est un signe de force.”

La bande-annonce, qui a été publiée sur le site Web Archewell des Sussex, présente des images d’un jeune Harry lors du cortège funèbre de sa défunte mère, la princesse Diana.

Dans une autre partie de la vidéo, le duc prend une profonde inspiration alors qu’il se prépare à parler.

Et Meghan Markle fait une brève apparition aux côtés de Harry.

Le fils du couple, Archie, est également montré assis sur les genoux de Meghan plus tard dans des images filmées à l’époque de son premier anniversaire.

La chanteuse Lady Gaga, l’actrice Glenn Close, le réfugié syrien Fawzi et DeMar DeRozan des San Antonio Spurs de la NBA apparaissent tous dans la bande-annonce.

Harry dit aussi: “Les résultats de cette année se feront sentir pendant des décennies. Les enfants, les familles, les maris, les femmes, tout le monde.”

Harry et Winfrey sont co-créateurs et producteurs exécutifs du projet.

Le duc et l’animateur de talk-show américain ont uni leurs forces pour guider “des discussions honnêtes sur la santé mentale et le bien-être émotionnel tout en s’ouvrant sur leurs parcours personnels et leurs luttes”, a déclaré le site Web d’Archewell.

La bande-annonce survient quelques jours après qu’Harry ait semblé suggérer que son père, le prince Charles, la reine et le duc d’Édimbourg avaient échoué en tant que parents, alors que la famille pleure toujours le prince Philip.

S’exprimant sur le podcast Armchair Expert, le duc a déclaré qu’il voulait «briser le cycle» de «la douleur et la souffrance génétiques» pour le bien de ses propres enfants.

Harry et Meghan ont également fait une série d’allégations préjudiciables à propos de la famille royale lorsqu’ils ont été interrogés par Winfrey plus tôt cette année.

Le couple a quitté ses fonctions royales en mars 2020 et vit maintenant en Californie.