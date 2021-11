Royal POLL : Charles devrait-il nous dire de réduire les émissions en utilisant des jets privés ? | Royale | Nouvelles

En ouvrant le sommet de la COP26 aujourd’hui, le prince Charles dira : « Nous devons nous mettre sur ce que l’on pourrait appeler un pied de guerre. Nous avons besoin d’une vaste campagne de style militaire pour mobiliser la force du secteur privé mondial, avec des milliers de milliards à sa disposition. »

——————–

Dimanche, le prince de Galles a rencontré le patron d’Amazon Jeff Bezos lors du sommet du G20 à Rome.

Amazon vaut 1,7 billion de dollars et la valeur nette de M. Bezos est de 195,9 milliards de dollars, en comparaison, le prince Charles vaut 100 millions de dollars.

Le prince a exhorté M. Bezos et d’autres géants de l’entreprise à investir leur énorme richesse dans la sauvegarde de la planète en transformant les « belles paroles » en « actions plus fines ».

« Il est sûrement temps de mettre de côté nos différences et de saisir cette opportunité unique de lancer une reprise verte substantielle en mettant l’économie mondiale sur une trajectoire confiante et durable et ainsi sauver notre planète », a-t-il déclaré.

M. Bezos a ensuite posté sur Instagram : « Le prince de Galles est impliqué dans la lutte contre le changement climatique et la protection de notre beau monde depuis cinq décennies – bien plus longtemps que la plupart.

« Nous avons eu l’occasion de discuter de ces questions importantes à la veille de la #COP26 – à la recherche de solutions pour guérir notre monde, et comment le BezosEarthFund peut aider. »

LIRE LA SUITE: Camilla impressionne dans un vert «incroyable» pour la conférence COP26 à Glasgow

Dans une récente interview à la BBC, le futur roi a exprimé sa frustration face à l’inaction des dirigeants politiques et industriels.

Le duc a souligné que les gouvernements peuvent investir des milliards dans des solutions vertes, mais que les entreprises peuvent investir des milliers de milliards – et qu’il est essentiel d’impliquer le secteur privé dans la lutte contre le changement climatique.

Charles a déclaré que la chose la plus importante à réaliser pour la COP26 serait de « débloquer la vaste somme d’argent et les opportunités d’investissement qui existent, pour faire en sorte que la transition vers une économie plus durable et plus circulaire se fasse rapidement ».

Il a clairement indiqué que le changement doit se produire parmi les entreprises les plus riches du monde, avec le plus de pouvoir pour injecter de l’argent dans des solutions innovantes.

Le prince Charles a une empreinte carbone plus importante que Sir Richard Branson, selon l’ancien député européen du Brexit Party Martin Daubney.

Êtes-vous d’accord avec le prince Charles ? Dites-le nous en commentant cet article.

Vous ne voyez pas le sondage ci-dessous ? Cliquez ici.

Le rédacteur en chef du climat de BBC News, Justin Rowlatt, a poussé le prince Charles à propos de sa propre empreinte carbone.

Il a fait remarquer : « Nous avons tous du mal à faire face à nos propres dilemmes concernant notre impact personnel sur l’environnement et il est vrai de dire que vous avez une empreinte carbone assez lourde.

« Je veux dire, disons-le comme ça, il faut beaucoup de gaz pour chauffer un palais. »

Mais Charles a poursuivi en expliquant qu’il s’était efforcé de rendre le chauffage aussi durable que possible en installant des systèmes de chaudières à biomasse et des pompes à chaleur.

Il a également installé des panneaux solaires sur Clarence House et Highgrove, et introduit des voitures électriques.

Pour sa défense, le prince a déclaré « Je ne peux pas le faire seul », car il pense qu’un changement plus large doit être mis en œuvre par les dirigeants mondiaux, et pas seulement par des individus en particulier.

A NE PAS MANQUER :

SONDAGE : Boris Johnson devrait-il expulser tous les bateaux français des eaux britanniques ?

SONDAGE Vape : Les contribuables devraient-ils financer les e-cigarettes pour les fumeurs ?

L’appel téléphonique d’Halloween de Harry lors d’une visite à Meghan Markle mis à nu

Lorsqu’on lui a demandé ce que les individus pourraient faire pour réduire leur empreinte et si les gens devraient voler moins, le prince a déclaré qu’il s’était habitué à tenir des réunions en ligne plutôt que de voler.

Depuis 2014, en seulement sept ans, le prince a effectué environ 91 visites à l’étranger représentant la Grande-Bretagne.

La participation royale à des événements tels que le sommet du G20 à Rome est perçue comme un facteur de gravité et d’attention sur l’importance de la cérémonie.

Récemment, la reine a annoncé qu’elle ne se rendrait pas au sommet de la COP26 et a déclaré qu’elle espérait que son absence ne serait pas utilisée par d’autres comme une raison de ne pas y assister.

Pensez-vous que le prince Charles devrait supprimer les voyages royaux à l’étranger pour éviter de prendre l’avion ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.