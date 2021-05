Royal POLL: La reine devrait-elle dépouiller le prince Harry et Meghan de leurs titres malgré l’avertissement de «victime» | Royal | Nouvelles

Votez dans notre sondage pour savoir si le monarque devrait retirer les titres du duc et de la duchesse de Sussex. Et laissez-nous en savoir plus sur ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous.

Notre sondage intervient après que l’expert royal Richard Eden a averti que si le monarque dépouillait Harry et Meghan de leurs titres, le couple “dînerait là-dessus pour le reste de leur vie”.

M. Eden, rédacteur en chef du journal du samedi du Daily Mail, a également souligné comment ils auraient toujours les titres de prince et de princesse en raison du droit d’aînesse de Harry – ce qu’il a dit que Meghan “pourrait en fait préférer”.

Le commentateur royal a déclaré à l’émission Palace Confidential de MailPlus: “ Quand Harry et Meghan ont appris qu’ils ne pouvaient plus utiliser leurs titres de RHS, il leur a été clair en privé que les retirer des titres du duc et de la duchesse de Sussex était quelque chose qui pouvait être fait. à l’avenir, en fonction de ce qu’ils ont fait.

«La reine ne veut pas avoir l’air vindicative ou mesquine, mais aussi, il y a un élément dont Harry et Meghan adorent être les victimes.

“Donc, s’ils étaient dépouillés de leurs titres, ils dîneraient là-dessus pour le reste de leur vie.

«Ils auraient toujours les titres de prince et de princesse. Meghan pourrait en fait préférer être la princesse Meghan.

«C’est le droit d’aînesse d’Harry, qui ne peut jamais lui être enlevé.

“Le palais voudra marcher très prudemment. Ce n’est pas quelque chose qu’ils feraient à la hâte.”

Et le couple a plongé la famille royale dans la crise avec leur interview télévisée révélatrice, diffusée en mars.

Harry et Meghan ont fait une série d’affirmations étonnantes sur la famille royale dans l’interview controversée qui a eu lieu juste un an après Megxit.

Pendant ce temps, un récent sondage YouGov a suggéré que plus de quatre Britanniques sur 10 pensent que les Sussex devraient perdre leurs titres.

Le sondage a révélé que 44% des 4567 adultes interrogés pensaient que le couple ne devrait plus être un duc et une duchesse.

Deux autres personnes sur 10 pensaient qu’elles devraient conserver leurs titres mais ne pas les utiliser.

Le petit-fils de la reine et l’ancienne actrice de Suits vivent en Californie après avoir quitté leurs fonctions royales en mars 2020.

Harry et Meghan lancent de nouvelles carrières à travers l’étang qui incluent des accords lucratifs avec Netflix et Spotify.