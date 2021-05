Royal POLL: La reine devrait-elle s’inquiéter de la renommée mondiale de Meghan Markle et Harry? VOTE | Royal | Nouvelles

Meghan et le prince Harry semblent travailler sur une marque mondiale avec leurs projets caritatifs et rentables. Du jour au lendemain, le duc de Sussex a participé à Vax Live, un concert auquel assistaient des personnes entièrement vaccinées et qui visait à soutenir une campagne de distribution du vaccin COVID-19 à tout le monde à travers le monde.

Le concert sera diffusé le 8 mai, mais la présence du duc de Sussex a déjà eu beaucoup de résonance en ligne.

De nombreux fans du duc et de la duchesse de Sussex ont noté que le prince Harry était sûrement accueilli à l’événement, recevant une ovation debout du public lorsqu’il est monté sur scène.

Certains ont continué à affirmer que cette réaction était une source de préoccupation pour la famille royale – suggérant peut-être que les Sussex pourraient éclipser l’entreprise.

Un utilisateur de Twitter qui a partagé une vidéo du prince Harry sur scène à Vax Live a écrit: «Cette réaction du prince Harry en Californie à #VaxLive est vraiment quelque chose.

“Je doute que quelqu’un d’autre que la reine ou sa défunte mère obtienne la même chose.”

Un fan des Sussex a retweeté ce message, ajoutant: “C’est vrai et c’est pourquoi sa famille est jalouse #PrinceHarry #ServiceisUniversal #VaxLive”.

Un autre a dit: “C’EST CE QUI FAIT PEUR LA FAMILLE ROYALE #PrinceHarry #VaxLive #ServiceisUniversal”.

Un troisième a ajouté: “Voilà la réaction qui inquiète la famille #royal. Tout le monde aime #HarryandMeghan”.

Un autre fan de Meghan et Harry a mentionné un récent sondage YouGov analysant la popularité des membres clés de la famille royale.

Le sondage a noté que seuls Meghan et Harry étaient devenus moins populaires entre la mi-mars et avril.

L’utilisateur de Twitter a déclaré: «Le duc et la duchesse de Sussex sont à l’échelle mondiale, loin de notre petite Grande-Bretagne.

“Maintenant YouGov, pouvez-vous faire un sondage auprès du couple royal le plus populaire au monde? Je suis le meilleur couple.”

Un autre fan des Sussex a tweeté: “Le prince Harry a reçu une ovation debout de plus de 20 000 personnes lors du concert #VaxLive – ce que beaucoup d’autres membres de la famille royale n’obtiendraient pas.

“Harry a fait ce qu’il fait de mieux, des gens inspirés! Félicitations Harry pour la belle réception aux États-Unis!”

Enfin, un autre a déclaré: “Le prince Harry est définitivement le leader sur la scène mondiale”.

Le prince Harry a pris la parole sur la scène de Vax Live en tant que l’un des présidents de campagne de l’événement.

Meghan, qui a également assumé ce rôle, doit s’exprimer dans une vidéo lorsque le concert sera diffusé aux États-Unis.

Dans leur rôle, les Sussex ont également mené une campagne coordonnée dans le secteur privé pour lever des fonds pour COVAX, le programme de partage de vaccins codirigé par l’Organisation mondiale de la santé.

S’adressant à la foule, Harry a félicité le personnel de première ligne qui continue de travailler pour soutenir leurs communautés pendant la pandémie.

Mais il a également évoqué l’envie «d’agir collectivement» en matière de vaccination.

Il a déclaré: «Le vaccin doit être distribué à tout le monde partout.

«Nous ne pouvons pas nous reposer ou vraiment récupérer tant qu’il n’y aura pas de répartition équitable dans tous les coins du monde.

«La mission qui nous attend est une mission que nous ne pouvons pas nous permettre d’échouer et c’est ce dont il s’agit ce soir.

«Le virus ne respecte pas les frontières et l’accès au vaccin ne peut être déterminé par la géographie.

“Il doit être accepté comme un droit fondamental pour tous et c’est notre point de départ.”

Le prince Harry et Meghan ont démissionné de leur poste de membres actifs à temps plein du cabinet à la fin du mois de mars de l’année dernière.

Le couple, désormais indépendant de la subvention souveraine et des allocations du prince Charles, a depuis conclu une série d’accords rentables – qui offriront au couple une plate-forme mondiale.

En septembre de l’année dernière, ils ont annoncé qu’ils devenaient des producteurs de documentaires, de séries documentaires et d’émissions pour enfants pour Netflix.

Leur première série Netflix à sortir sera Heart of Invictus, axée sur un groupe de concurrents de la Fondation Invictus Games du prince Harry venant des quatre coins du monde.

Fin 2020, Harry et Meghan ont annoncé qu’ils produiraient également des podcasts pour Spotify et le 29 décembre, ils ont publié un épisode spécial de vacances mettant en vedette des célébrités telles que Tyler Perry et Sir Elton John.

Présentation de l’épisode spécial, une déclaration sur Archewell.com disait: “Dans le cadre de leur première société de production audio Archewell Audio, qui est exclusivement en partenariat avec Spotify et sa portée mondiale à des centaines de millions de personnes, The Duke and Duchess a présenté un spécial collection de vacances d’inspiration, de réflexion et de perspective des invités qui se sont joints à travers le monde. “

Fin 2020, Meghan et Harry ont également lancé leur Fondation Archewell, visant à «élever et unir les communautés – locales et mondiales, en ligne et hors ligne – un acte de compassion à la fois», comme indiqué sur leur site Web.