Royal POLL: Le prince Harry devrait-il être dépouillé de tous les liens royaux restants après l’attaque? | Royal | Nouvelles

Harry a parlé à l’acteur américain pour son podcast Armchair Expert, où le royal a discuté de son éducation. Le duc a semblé critiquer la façon dont il avait été élevé par son père, le prince Charles et l’ensemble de la famille royale, provoquant l’indignation des experts royaux. Harry a dit qu’il devait passer par “des douleurs et souffrances génétiques” avant de quitter le cabinet et de se diriger vers LA.

En réponse aux nouvelles affirmations de la bombe, où il a dit que la vie dans la famille royale était “un mélange d’être dans The Truman Show et d’être dans le zoo”, Express.co.uk veut connaître votre point de vue.

Pensez-vous qu’Harry devrait être dépouillé de tous ses liens royaux restants, tels que son titre officiel duc de Sussex?

De plus, malgré sa démission en tant que royal senior avec sa femme Meghan Markle, le duc reste dans la lignée britannique.

Harry est actuellement sixième sur le trône, son fils Archie arrive septième.

Mais pensez-vous que les députés devraient entamer des procédures pour évincer Harry de la liste officielle?

La lignée royale britannique de succession est régie par la filiation familiale ainsi que par un statut parlementaire.

L’Act of Settlement, 1701, confirmait qu’il appartenait au Parlement de déterminer le titre du trône.

En raison de l’implication du Parlement dans la ligne de succession, sa modification nécessiterait une nouvelle législation.

En conséquence, pour que le prince Harry soit retiré de la liste, le gouvernement de Boris Johnson devrait intervenir et proposer un projet de loi décrivant cela.

En apparaissant sur Good Morning Britain d’ITV, elle a déclaré: «Il est de nouveau incroyablement impoli.

“Il semble s’en prendre à sa famille de la manière la plus désagréable et déloyale.”

Plus tard, elle a démystifié l’affirmation de Harry selon laquelle Meghan Markle était derrière sa décision de suivre une thérapie, affirmant que c’était «absurde».

Au lieu de cela, elle a fait valoir que son frère, le prince William, était la personne principale qui exhortait le duc à obtenir de l’aide dans les coulisses.

L’expert royal Robert Jobson a également vivement critiqué la dernière interview de Harry.

Il a déclaré à l’émission australienne de petit-déjeuner Sunrise: «Vous devez en prendre une partie au sérieux parce qu’il le croit en lui-même, vous savez, la santé mentale est un gros problème là-bas.

«Mais pour continuer à insister à ce sujet, ça devient embarrassant.

«Pour critiquer non seulement les compétences parentales de son père, mais aussi la reine et le prince Philip qui viennent tout juste d’avoir ses funérailles, je pense que cela sent un comportement assez honteux.

Mais d’autres se sont précipités à la défense du duc, le biographe non officiel de Meghan et Harry s’en prenant aux critiques.

S’adressant à Twitter, Omid Scobie a déclaré: “Alors que la semaine de sensibilisation à la santé mentale se termine, peut-être que les dernières 24 heures peuvent être quelque chose sur lequel nous réfléchissons tous? Un activiste de la santé mentale s’ouvrant sur ses propres expériences, pour être déchiré pour avoir fait la chose que tant de personnes travaillent sans relâche pour se déstigmatiser. Ce n’est pas un progrès. »