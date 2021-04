Royal POLL: Le prince Harry devrait-il s’excuser lors d’une conversation avec le prince Charles aujourd’hui? VOTE | Royal | Nouvelles

Le duc a semblé calme en apparaissant aux côtés des membres de sa famille pour la première fois en plus d’un an samedi. Harry, 36 ans, avait l’air d’avoir mis ses différences avec le duc et la duchesse de Cambridge de côté lorsqu’il a été vu discuter avec eux après la cérémonie à la chapelle St George du château de Windsor.

La scène a été largement saluée par les commentateurs royaux comme une étape majeure vers la reconstruction de la relation brisée entre les frères.

Harry n’a pas été photographié en train de s’engager cordialement avec son père, qui a conduit la procession solennelle du cercueil de Philip à la chapelle.

Mais les assistants royaux auraient fait de la place dans le journal de Charles pour une promenade avec Harry avant de retourner dans sa nouvelle maison en Californie.

On s’attend à ce que ce soit la première fois que l’héritier du trône a une réunion privée avec son fils depuis la diffusion de l’émission d’Oprah il y a près de six semaines.

La source a déclaré au MailOnline: “Il a été dit que Charles se promènerait dans Windsor avec Harry pour regarder certains des hommages et passer du temps ensemble.”

Dans l’interview, Harry a révélé que son père avait refusé de prendre ses appels après s’être retiré de son rôle royal principal et avoir traversé l’étang.

Il a également révélé que sa famille l’avait coupé financièrement lorsque lui, Meghan et Archie séjournaient dans un manoir isolé sur l’île de Vancouver après leur dernier engagement royal en mars 2020.

Meghan a choisi de ne pas assister aux funérailles du prince Philip car les médecins lui ont conseillé de ne pas voler.

La duchesse de Sussex est fortement enceinte de son deuxième bébé et aurait regardé la cérémonie à la télévision depuis son manoir de 11 millions de livres sterling à Santa Barbara.

On pense qu’elle est enceinte d’au moins sept mois.

L’ancienne actrice d’origine américaine a écrit une note à la mémoire du prince Philip qui a été placée sur une couronne de fleurs dans la chapelle samedi.

On ne sait pas combien de temps Harry a l’intention de rester au Royaume-Uni avant de retourner aux États-Unis.

En vertu des règles gouvernementales sur les coronavirus, toutes les arrivées à l’étranger doivent s’auto-isoler pendant 10 jours.

Les gens sont autorisés à quitter l’isolement dans des circonstances exceptionnelles telles qu’un enterrement, mais doivent rester en quarantaine «à tout autre moment».

Un examen de l’accord Megzit conclu par les Sussex et la reine l’année dernière a eu lieu ce printemps.

En février, le palais a annoncé que le couple ne reprendrait pas ses fonctions royales et ils ont ensuite été dépouillés de leurs patronages.

Parmi les conséquences les plus douloureuses pour Harry, il y avait la perte de ses titres militaires honorifiques.

Afin d’éviter d’embarrasser son petit-fils lors des funérailles, la reine a imposé un code vestimentaire strict qui signifiait que les uniformes militaires étaient interdits.

Épinglé au revers de son manteau du matin, Harry affichait une sélection de ses médailles.

Il s’agit notamment de la Médaille du service opérationnel de l’Afghanistan qu’il a obtenue en 2008 pour son service dans la province de Helmand.