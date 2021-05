Royal POLL: Meghan Markle devrait-elle être autorisée à utiliser le titre de Duchesse lors de la vente de livres? VOTE | Royal | Nouvelles

Hier, il a été annoncé que Meghan allait publier un livre pour enfants sur le lien spécial entre père et fils, vu à travers les yeux d’une mère. Le livre, intitulé The Bench, est inspiré par son mari, le prince Harry, et leur fils, Archie. The Bench sera publié dans quelques semaines à peine, le 8 juin.

Mais la duchesse a été critiquée pour avoir «exploité» ses liens royaux en présentant le titre de la duchesse sur la couverture.

Piers Morgan a mené la charge contre Meghan, écrivant une chronique accablante sur la question pour le Daily Mail.

Il a écrit: «Pourtant, quand il s’agit de fouetter son livre, quel nom d’auteur Meghan Markle utilise-t-elle?

“Ah, bien sûr: ‘Meghan, la duchesse de Sussex.”

Il a ajouté: “Oui, elle continue d’exploiter cyniquement ses titres royaux parce qu’elle sait que c’est la seule raison pour laquelle quelqu’un paie ses énormes sommes d’argent pour cracher sa marque unique et onctueuse de charabia hector pieux dans les documentaires Netflix, les podcasts Spotify ou les livres pour enfants.

“Bien sûr, ses éditeurs tout aussi cyniques ne se soucient pas de ce double standard choquant.”

L’ancien hôte de GMB a fréquemment critiqué Meghan et Harry pour avoir continué à utiliser leurs titres royaux malgré leur démission en tant que membres de la famille royale.

L’année dernière, il a accusé le couple de capitaliser sur leurs titres royaux.

Mais le couple n’est pas autorisé à utiliser leurs titres RHS.

Confirmant son nouveau livre The Bench mardi, Meghan a déclaré dans un communiqué: «The Bench a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie.

“Ce poème est devenu cette histoire.”

Elle a poursuivi en disant: “J’espère que The Bench résonne avec chaque famille, quel que soit le maquillage, autant que le mien.”

Le communiqué de presse de l’éditeur Random House décrit la duchesse de Sussex comme une «mère, épouse, féministe et militante» qui «réside actuellement dans son État d’origine, la Californie, avec sa famille, ses deux chiens et un troupeau croissant de poulets de sauvetage. “.

L’histoire sera accompagnée d’images de l’illustrateur primé Christian Robinson.

La duchesse exprimera également une version audio de son livre.