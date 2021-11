Royal SPLIT: Charles pourrait AXER la maison bien-aimée de William et Kate lorsque King | Royale | Nouvelles

Les réclamations ont été déclenchées par le fait que l’appartement 1, l’appartement de 21 pièces qui a subi une rénovation de plusieurs millions de livres, reste vide plus de trois ans après la chute de l’échafaudage. Le prince Harry et Meghan Markle devaient auparavant vivre dans l’appartement, aux côtés du prince William et de Kate.

Mais l’appartement vide a amené certains à spéculer qu’il y avait un désintérêt pour le bâtiment, d’autant plus que le duc et la duchesse de Cambridge auraient des plans à long terme pour déménager à Windsor.

L’historien Christopher Warwick a déclaré: « Les murmures que les jours du palais de Kensington en tant que résidence officielle sont comptés sont un indicateur du nombre de changements que nous allons voir lorsque Charles deviendra roi.

« Il serait sage de le louer et de le garder en réserve s’il avait besoin d’accueillir des membres de la famille royale sur toute la ligne. »

Cela survient alors que l’on parle de plus en plus d’une « monarchie allégée » sous le règne du prince Charles.

La rédactrice en chef adjointe de Telegraph, Camilla Tominey, avait précédemment déclaré que cela faisait partie d’une tentative de promouvoir l’image du futur roi en tant que monarque « frugal ».

Elle a déclaré: « Il y a ce sentiment qu’il veut une monarchie allégée pour s’assurer que tout le monde fait sa part et qu’il n’y a pas de soi-disant » accrocheurs « .

« Je pense que c’est la tentative de Charles de donner l’impression qu’il a hérité de l’habitude de sa mère d’être économe – d’éteindre les interrupteurs et d’être vert – et d’avoir généralement un bon rapport qualité-prix.

« D’une part, c’est probablement une bonne idée pour nous de ne pas voir un si vaste éventail de membres de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham, car cela soulève alors la question : qui sont tous ces gens et que font-ils ? »

« Ils pourraient vendre le reste sur des baux à long terme et générer des revenus. Ils pourraient même le vendre à un Saoudien ! »

Il a également été rapporté que le prince Charles – lorsqu’il montera sur le trône – envisage de vivre dans un « appartement au-dessus du magasin » à Buckingham Palace et d’utiliser Highgrove comme maison familiale.

Mme Tominey a décrit les changements potentiels comme un « recalibrage de ce que cela signifie d’être un royal ».

Le palais de Kensington, qui abrite également une cinquantaine de membres du personnel royal, a une valeur estimée à 620 millions de livres sterling.

Hormis l’appartement 1 vide, le reste du palais de Kensington est plein selon un assistant, qui ajoute que les travaux sont « en cours ».