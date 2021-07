Royal St George’s prêt pour l’imprévisibilité magique dans la maison des contes de fées comme Jon Rahm, Rory McIlroy et co. titre du plus grand événement de golf depuis des mois

in

Alors que le football poursuit son retour cahoteux, le golf fait un retour tout aussi mouvementé en Angleterre cette semaine.

Voyager à travers des fairways vallonnés et vallonnés avec une brise côtière dans une ville appelée Sandwich – ce ne pouvait être que l’Open.

.

Royal St George’s est le lieu ouvert le plus ancien et le plus utilisé d’Angleterre

Pas le British Open. Nous avons tout inventé, ne l’oubliez pas.

Ici, au Royal St George’s, il y a un sentiment de privilège et de gratitude, en regardant les tribunes qui accueilleront 32 000 fans par jour lors du plus grand événement de golf depuis le retour du sport l’année dernière.

Même la météo britannique n’ose pas refuser quatre jours de golf dans sa forme la plus pure, faisant briller les plus grands joueurs du monde dans le Kent après qu’ils aient été contraints de rester à l’écart l’année dernière.

Tout le monde, même les diffuseurs de golf les plus chevronnés, ressent un regain d’admiration autour du célèbre tracé du Kent lors des rondes d’entraînement.

.

Il y a déjà un bâtiment d’atmosphère ici dans le sud-est

Ce sentiment de « Wow, comment ont-ils fait ça ? » D’accord, c’est peut-être juste moi, submergé par l’excitation de travailler à mon tout premier événement de golf.

Nos auditeurs devront excuser l’enthousiasme enfantin cette semaine car Rupert Bell et Russell Hargreaves ont un enfant à Disneyland à leurs côtés qui fait les mises à jour pour talkSPORT.

En vous promenant aujourd’hui, en attirant toute l’attention de Jon Rahm et Rory McIlroy pendant quelques instants, cela vous fera retomber amoureux du sport.

Mais même le champion de l’US Open et numéro deux mondial, Rahm, est comme ça à propos de l’Open.

.

Il n’y a pas d’avenir à l’état brut cette semaine

En discutant avec lui plus tôt, il a déclaré à talkSPORT: «Je suis très excité. Nous l’avons manqué.

« Surtout sur un parcours avec une histoire comme celle-ci. C’est connu pour être un parcours de golf difficile, alors j’espère qu’il se joue comme ça – et j’ai hâte de relever le défi.

« C’est toujours une semaine que je chéris et que j’attends avec impatience. C’était ma toute première expérience de golf sur les links, donc il y a aussi un peu de nostalgie là-dedans.

Votre première? C’est à peu près la seule chose que nous avons en commun.

.

Méfiez-vous de ces bunkers de pot

Mais assez parlé de moi, entrons dans ce défi historique et difficile que le grand Espagnol a mentionné.

En marchant, il semble impossible que Greg Norman ait tiré 63 rondes à cet endroit pour gagner en 1993, c’est sûrement la plus grande ronde de golf jamais réalisée.

Dirigez-vous vers le premier et vous pourriez trouver la balle de golf de Tiger Woods de son coup de départ d’ouverture en 2003, jamais trouvé dans ce rough épais et juteux en route vers un triple bogey.

Rendez-vous au quatrième et vous découvrirez le bunker le plus profond du golf de championnat, nommé à juste titre « Himalaya », régnant en tant que roi sur tous les nombreux pièges en pot de St George.

.

Même Tiger a été apprivoisé par le rough à St George’s

S’entraîner sur le practice est totalement inutile, sans mensonge plat sur le parcours le plus inégal de l’Open roster.

Arrivez à 16 ans et vous verrez exactement où le tournoi de Thomas Bjorn s’est effondré dans un bunker sur le green il y a 18 ans, prenant trois tirs pour s’échapper avant de s’incliner face à l’outsider 500/1 Ben Curtis, qui n’avait même jamais joué en Angleterre avant cette semaine.

C’est aussi une terre de contes de fées pour les golfeurs, vous savez.

Il suffit de demander à Darren Clarke, qui a battu son canard majeur à 42 ans et classé 111e au monde, la dernière fois que c’était ici en 2011.

.

Bjorn a un bunker nommé d’après ses luttes en 2003

St George’s, un chaudron d’imprévisibilité, se moque des pronostiqueurs et tae les dragons du golf, élevant des outsiders improbables en héros domestiques.

Rupert pense que ce sera Jordan Spieth, Russell a un sentiment pour Paul Casey, et je pense que cela pourrait être l’année de Xander Schauffele – ce qui signifie que la scène est prête pour un nom que vous n’avez jamais entendu sortir victorieux.

Tout gagnant potentiel doit d’une manière ou d’une autre trouver le calme parmi le chaos magnifiquement conçu de ce parcours de golf.

Cela s’avère difficile pour nous, simples mortels, ici et ce n’est que mardi.

Réglez vos alarmes à 6h35 le jeudi et lancez talkSPORT 2. Vous ne le regretterez pas.

Vous pouvez écouter le 149e Open en direct sur talkSPORT 2 avec des mises à jour régulières sur talkSPORT, du jeudi au dimanche cette semaine