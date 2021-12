Royals a mis en garde contre la visite des Sussex aux États-Unis | Royale | Nouvelles

Dans un sondage mené auprès de 85,90 lecteurs d’Express, organisé tout au long du mois de novembre, 97% des votants ont déclaré que Kate et William ne devraient pas rester avec Harry et Meghan lors d’un prochain voyage aux États-Unis. Les électeurs pensaient que les controverses familiales de ces dernières années n’avaient pas encore suffisamment guéri pour les retrouvailles.

Eleonara a déclaré que le duc et la duchesse de Cambridge ne devraient pas « rester avec des gens en qui ils ne peuvent pas faire confiance et se détendre ».

Une source a déclaré à Heat World que Meghan et Harry inviteraient William et Kate, ainsi que leurs trois enfants, à rester dans leur maison de 11,5 millions de livres sterling à Santa Barbara, en Californie.

L’initié a déclaré: « Ils n’ont pas eu un seul visiteur royal depuis qu’ils ont déménagé en Amérique, ce qu’ils savent principalement à cause de Covid, mais maintenant que les restrictions de voyage entre les États-Unis et le Royaume-Uni ont été levées, ils veulent que cela change. »

Ils ont ajouté: « Ils sont certains qu’il n’y aurait pas de meilleur moyen pour eux de mettre de côté leurs différences qu’en passant du temps de qualité ensemble sous le soleil de Californie, loin de l’ingérence et de la négativité qu’ils auraient à rencontrer en Angleterre. Et Meghan se sent qu’ils joueraient selon ses règles parce qu’ils seraient chez elle et dans son pays d’origine. »

Mais des dizaines de lecteurs ont estimé que l’ambiance entre les deux couples était « trop toxique » et qu’ils devaient « garder leurs distances ».

Les Sussex ont affirmé avoir de bonnes relations avec la reine et la princesse Beatrice.

On ne sait pas si les frères royaux seront en mesure de sortir de leur querelle, déclenchée par les affirmations de Harry selon lesquelles William est « piégé ».

L’électeur, Eddie Smth, a écrit: « Je parie que Wills et Kate préféreraient rester dans un motel. »

Le professeur David Younge a déclaré que rester avec Meghan et Harry « laisserait tomber Sa Majesté la Reine et le pays ».

