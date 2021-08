Royals suédois : la famille célèbre le baptême du bébé Prince Julian | Royale | Nouvelles

in

La cérémonie du bébé de quatre mois a eu lieu dans l’église du palais de Drottningholm, non loin de Stockholm. Les deux enfants plus âgés du couple royal – le prince Alexander, cinq ans, et le prince Gabriel, trois ans, ont également assisté au baptême.

Toute la famille s’est réunie à l’église, y compris les sœurs de Carl Philip – la princesse héritière Victoria et la princesse Madeleine.

Les grands-parents du jeune prince, le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia, étaient également parmi les invités.

Le prince Julian a enfilé une robe de baptême que son père portait à son propre baptême en 1979.

Le vêtement remonte au baptême du prince Gustaf Adolf en 1906, ce qui en fait un héritage sentimental de la famille royale.

LIRE LA SUITE: La princesse Sofia de Suède rayonnante dans une robe de 945 £ au baptême de son fils

Son fils, Julian, est septième sur le trône derrière ses deux frères.

Le prince Carl Philip et la princesse Sophia sont mariés depuis six ans maintenant.

Cependant, avant de se marier avec la famille royale, Sophia était mannequin et candidate à la télé-réalité.

En tant que Royal, elle a fondé et est activement impliquée dans l’organisation à but non lucratif Project Playground, offrant un soutien aux enfants vulnérables en dehors du Cap en Afrique du Sud.

Pendant la pandémie de Covid, elle a fait du bénévolat à l’hôpital de Sophiahemmet.