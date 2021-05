Royaume-Uni: avertissement sur une variante indienne: un professeur de JCVI met en garde contre le mélange pendant «au moins» deux semaines UK | Nouvelles

Le professeur Adam Finn, qui est membre du JCVI, a dit aux téléspectateurs de BBC Breakfast de ne pas se mélanger avec les autres pendant au moins les deux prochaines semaines. Cela survient dans un contexte d’inquiétude croissante concernant la propagation de la variante indienne du COVID-19 alors que l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles poursuivent leurs restrictions en assouplissant. Vendredi, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la variante indienne B.1.617.2 pourrait entraîner une “perturbation grave” de la dernière étape de l’assouplissement du verrouillage en Angleterre le 21 juin.

L’animatrice du petit-déjeuner de la BBC, Rachel Burden, a demandé si l’assouplissement des restrictions dans la plupart des régions du Royaume-Uni «inquiétait» l’expert médical.

Le professeur Finn a répondu: “Cela m’inquiète beaucoup. Nous avons peut-être affaire à un virus beaucoup plus infectieux.

«Il y a un niveau élevé d’incertitude à ce sujet, c’est certainement une possibilité.

«Quand je reviendrai au Royaume-Uni la semaine prochaine, je peux vous dire que je vais rester pour moi et ne pas me mélanger avec d’autres personnes et encourager mes amis à faire de même.

“Les gens devraient être prudents. Les gens devraient être très prudents à propos du mixage dans les prochaines semaines au moins.”

Il a dit que cela comprenait des actes comme se serrer dans ses bras ou entrer dans la maison d’un ami pour une tasse de thé.

Suite à l’interview, Mme Burden a déclaré que c’était un “message fort” pour les téléspectateurs.

PLUS À VENIR…