Royaume-Uni «seulement au début» du cauchemar des coronavirus avec distanciation sociale «pour y | UK | Nouvelles

Cependant, l’utilisation de la modélisation a fait l’objet de critiques féroces tout au long de la pandémie, certains scientifiques affirmant que le gouvernement s’est trop appuyé sur des modèles qui ne tiennent pas compte des méfaits du verrouillage et peuvent ne pas inclure les informations les plus à jour sur les facteurs clés qui pourraient changer le cours de la pandémie.

Elle a déclaré que ce n’était pas le travail des modélisateurs de mesurer les dommages liés au verrouillage: «Nous sommes parfaitement conscients de l’effet de toutes les interventions qui se produisent sur les gens et nous ne sommes pas impliqués dans cette prise de décision. Il pourrait y avoir un organe distinct pour évaluer les préjudices, mais ce n’est pas ma mission en tant que scientifique. »

Elle a ajouté: «Nous devons également nous inquiéter des variantes de Covid et en réduisant autant que possible la transmission des cas, nous contribuerons à les prévenir.»

«Chris Witty a raisonnablement dit que nous devons mesurer l’impact du déverrouillage et avoir le temps de vérifier ce qui se passe pendant que nous avons calculé l’ouverture. Les données prennent un certain temps à être alimentées par toutes les sources de données qui transitent et il est difficile de voir le signal. »

Elle a ajouté que les modèles s’adaptaient à l’évolution des données: «Nous révisons en interne chaque fois que nous pensons qu’il y a de nouvelles choses à intégrer – en plus d’apporter les modifications nécessaires au code du modèle, ce qui prend plus de temps que de réviser les chiffres qui sont introduits – mais les demandes de le gouvernement britannique suit un calendrier qui leur est dicté. Cela a varié de 1 à 2 fois par semaine à toutes les 2 à 3 semaines au cours des derniers mois.

Et elle a reconnu les limites des modèles: «Les modèles ne doivent pas être utilisés comme prédictions. Nous pensons avoir la meilleure compréhension d’une situation en évolution qui évolue si rapidement et nous mettons constamment à jour tout ce qui se passe.

« Mais les projections comportent d’énormes incertitudes et il est impossible de faire des prédictions car cela dépend des comportements de la population et des actions que tout le monde entreprend, y compris le gouvernement. »

Le professeur Ghani et son équipe d’intervention, en collaboration avec la startup londonienne AquAffirm, ont récemment développé une outil de modélisation – Covidism.org – pour aider les gouvernements des autres pays à éclairer les décisions clés en dehors du verrouillage. La plate-forme – qui est actuellement utilisée par l’Organisation mondiale de la santé ainsi que par l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie – est conçue pour les aider à surveiller la propagation du Covid-19 et a été utilisée par de nombreux autres pays.

Le professeur Ghani a déclaré: «Le Royaume-Uni dispose d’un grand groupe coordonné de modélisateurs. Il est très influent et sa force de recherche s’étend dans tout le Royaume-Uni. Il a éclairé la politique mondiale et nous avons travaillé en particulier avec l’Afrique, l’Amérique latine, l’Asie et d’autres pays. »