Royaume-Uni : une trafiquante de sexe roumaine ne peut pas être expulsée après que le juge a décidé que la prison affecterait sa santé mentale

Une Roumaine qui a illégalement trafiqué des jeunes filles à des fins d’esclavage sexuel en République tchèque ne peut pas être expulsée vers son pays d’origine pour purger sa peine, après qu’un juge britannique a décidé que la prison affecterait sa santé mentale.

Ildiko Enderle, une trafiquante sexuelle roumaine de 45 ans, a été placée sur la liste des personnes les plus recherchées d’Europol, après avoir vendu des adolescentes de la République tchèque et de son pays d’origine en esclavage en République tchèque. Enderle leur a promis des emplois et un logement pendant le voyage, mais les filles, dont certaines n’avaient que 15 ans, sont plutôt devenues des prostituées dans une boîte de nuit appelée Lady Bar 69. Enderle aurait battu les filles à plusieurs reprises si elles refusaient de coucher avec un « client ».

Enderle a été condamné à 7 ans de prison par un tribunal roumain en 2014, mais s’est échappé du pays et s’est enfui au Royaume-Uni. Elle a finalement été retrouvée par la police de Manchester en décembre 2019, après que 4 mandats d’arrêt européens aient été émis contre elle. Initialement, la trafiquante du sexe roumaine devait être extradée vers la Roumanie, après que le tribunal de première instance de Westminster a ordonné son expulsion.

Cependant, le mois dernier, le juge James Holman, de la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles, a bloqué son expulsion du pays. Enderle avait affirmé que parce que sa fille et son partenaire s’étaient maintenant installés au Royaume-Uni, elle souffrirait «d’anxiété» à l’idée de ne plus les revoir. Bien que Holman ait condamné ses crimes « ignobles », il a affirmé que l’extrader vers la Roumanie serait en quelque sorte trop « oppressant ».

LIRE LA SUITE : Royaume-Uni : le ministre de l’Intérieur demandera aux médias de cesser de qualifier les immigrants illégaux de « migrants » en raison d’effets « déshumanisants »

Tendance :

VIDÉO: Biden nomme à tort ‘Meteor’ comme lauréat du Kennedy Center, bafouille à travers le reste du discours

Le député conservateur Tim Loughton a déclaré au Sun que la libération d’Enderle « mendiait la croyance », claquant les actions du juge Holman. « C’est incroyable qu’elle évite de purger sa peine parce qu’un juge semble faire passer son bien-être avant celui des jeunes femmes qu’elle a si cruellement exploitées », a déclaré Loughton.

En novembre, des militants anti-expulsion ont bloqué la route devant un centre de détention près de l’aéroport de Gatwick, pour empêcher l’expulsion de divers criminels jamaïcains du pays. En conséquence, la plupart de ceux qui devaient embarquer sur le vol ont été supprimés de la liste des passagers.

National File s’engage à faire en sorte que votre voix soit entendue et qu’elle le soit. Pour que votre parole reste libre, nous passons notre plateforme de commentaires à Insticator. Ne t’inquiète pas! Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte de commentaire avec Insticator. Nous transférerons les commentaires précédents sur notre nouveau site, puis vous pourrez lier vos commentaires passés à votre nouveau compte Insticator. Si vous avez des commentaires ou des questions sur votre compte de commentaires Insticator, veuillez les envoyer par courrier électronique à l’adresse : [email protected]