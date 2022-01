Röyksopp partage la vidéo de la nouvelle chanson « (Nothing But) Ashes… »: Regardez

Röyksopp a partagé une vidéo pour sa nouvelle chanson « (Nothing But) Ashes… ». Dans le clip, on peut voir une silhouette masquée marcher dans une forêt la nuit avant de trouver un objet métallique sur le sol. C’est la première nouvelle musique du duo norvégien depuis 2020. Découvrez-la ci-dessous.

Le dernier album studio de Torbjørn Brundtland et Svein Berge en tant que Röyksopp était The Inevitable End en 2014. Ils ont déclaré que ce serait leur dernier album. En 2019, ils ont annoncé une série de faces B et de morceaux inédits appelés Lost Tapes ; des singles ont été périodiquement ajoutés aux listes de lecture sur Spotify et YouTube. Les 10 premiers des 15 morceaux sont sortis sur des formats physiques en 2021.

Découvrez la fonctionnalité « Mise à jour » de Pitchfork en 2014 sur Robyn et Röyksopp.

