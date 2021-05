Royole présente un écran micro-LED extensible pour les appareils portables de nouvelle génération

Royole, qui a lancé le premier téléphone pliable au monde fin 2018, a annoncé la première technologie d’affichage extensible à base de micro-LED (via Android Authority). La société affirme que la technologie est «compatible avec le processus de fabrication industriel», de sorte qu’il ne faudra peut-être pas longtemps pour que les premiers appareils dotés d’écrans micro-LED extensibles de Royole arrivent sur le marché.

Royole a présenté un panneau extensible de 2,7 pouces de résolution 96 x 60 lors du symposium de la semaine d’affichage 2021, offrant une extensibilité de 130% et une flexion convexe jusqu’à 40 degrés. La technologie d’affichage extensible micro-LED est également censée atteindre une résolution allant jusqu’à 120 pixels par pouce (PPI) et permettre une transmittance beaucoup plus élevée que les technologies d’affichage OLED flexibles actuelles. La transmittance élevée allant jusqu’à 70% rend la solution de Royole «hautement applicable» pour les pare-brise et lunettes de soleil de voiture intelligente.

Outre la conception de véhicules et les applications biomédicales, Royole pense que sa technologie d’affichage extensible à micro-LED pourrait également permettre de nouveaux appareils portables avec une durabilité améliorée. À l’exception de ZTE, qui a dévoilé la Nubia Alpha avec un écran flexible pour affronter les meilleures montres intelligentes Android, d’autres entreprises technologiques n’ont pas encore expérimenté les technologies d’affichage de nouvelle génération pour les appareils portables.

Le Dr Bill Liu, fondateur, président et PDG de Royole, a déclaré dans un communiqué:

Royole continue d’être à la pointe de l’innovation flexible, avec des technologies extensibles marquant la prochaine frontière du progrès technique qui permettra des applications et des facteurs de forme sans précédent dans la réalité augmentée et virtuelle, l’électronique portable, les applications biomédicales, la conception de véhicules et au-delà.

Même si Royole affirme que sa nouvelle technologie d’affichage extensible peut être produite en série, elle n’a pas donné de délai pour le démarrage de la production.

Les bonnes choses viennent en 3

Review: La Fitbit Versa 3 pourrait bien être la meilleure smartwatch de Google

Bien qu’elle ait peut-être été légèrement insuffisante lors de sa première sortie, une série de mises à jour logicielles ont fait de la Fitbit Versa 3 ma montre intelligente Google préférée. Un suivi de santé de premier ordre et une excellente intégration de Google Assistant ne sont que deux des raisons pour lesquelles je pense que vous devriez envisager ce portable.