Rozalén, Prix National de Musique Actuelle 2021

21 oct

Le jury du Prix national de musique actuelle 2021 a proposé la concession de ce prix à l’auteure-compositrice-interprète et compositrice María de los Ángeles, Rozalén, pour « la qualité artistique de son travail de compositrice et d’interprète, qui met à jour la tradition de l’auteur-compositeur élargissant son esthétique et ses registres musicaux vers le pop rock », comme le rapporte l’Institut national des arts du spectacle et de la musique (INAEM).

Le jury a souligné « d’une manière particulière sa sensibilité et son engagement en faveur du féminisme, de l’accessibilité et de l’inclusion sociale ». « Tous ces traits se matérialisent dans son dernier album ‘L’arbre et la forêt' », ajoutent-ils.

Ce prix, décerné chaque année par le ministère de la Culture et des Sports, est doté de 30 000 euros.

María de los Ángeles Rozalén Ortuño (Letur, Albacete, 12 juin 1986) est une auteure-compositrice-interprète et compositrice qui a débuté dans la musique pendant son enfance. Depuis l’âge de 7 ans, il faisait partie de la rondalla du quartier Fátima d’Albacete en tant qu’instrumentiste de guitare et de bandurria, il a également chanté dans les choeurs de l’école Santo Ángel de la Guarda et de l’église de Fátima de Albacete. À 14 ans, il commence à composer des chansons et à 16 ans, il donne son premier concert au festival Operación Bocata à Albacete.

En 2011, il a déménagé à Madrid pour étudier une maîtrise en musicothérapie après des études de psychologie à l’Université de Murcie et a fait ses premiers pas en jouant à El Rincón del Arte Nuevo et à Libertad 8, deux salles de la ville de Madrid. A cette époque, il rencontre le producteur Ismael Guijarro, qui lui propose d’enregistrer un album. En peu de temps, il signe pour la multinationale Sony Music et intègre l’agence RLM.

Militante sociale et artiste engagée en faveur de l’inclusion, elle a travaillé en musicothérapie auprès de patients parkinsoniens et de groupes à risque d’exclusion et intègre la traduction en langue des signes dans tous ses concerts, grâce à l’interprète Beatriz Romero, son inséparable complice sur scène. .

En 2013, il publie son premier album : ‘Con Derecho a’, dont le premier single, ’80 Times’, dépasse le million de vues sur YouTube peu après sa parution.

Le deuxième single, ‘Comiendo a besos’, une chanson dédiée aux personnes séropositives, surpasse le succès du premier. En 2015, sa chanson ‘Berlin’ fait partie de la bande originale du film Perdiendo el Norte, de Nacho J. Velilla, et en septembre il publie son deuxième album, ‘Qui m’a vu’, qui deviendra bientôt numéro 1 en les listes de ventes. Un succès qu’il réédite sur son troisième album studio, ‘Quand la rivière sonne’, paru en 2017.

Un an plus tard sort l’album de compilation ‘Closing the ellipsis’ et en octobre 2020 ‘The tree and the forest’, son quatrième album studio, avec lequel il est actuellement en tournée.

Rozalén a reçu des distinctions importantes telles que quatre disques d’or, deux disques de platine, un Goya pour la meilleure chanson originale ; trois nominations aux Latin Grammy et la plaque du mérite professionnel Castilla-La Mancha.

Le jury, présidé par le directeur général de l’Institut national des arts du spectacle et de la musique (INAEM), Amaya de Miguel, et le directeur général adjoint de la musique et de la danse, Antonio Garde, faisant fonction de vice-président, était composé des personnes suivantes membres : Almudena Heredero, José Miguel López Ruiz ; le musicien Francisco López Martín ; Montserrat Portús Francolí, directeur exécutif du Mercat de Música Viva de Vic ; Julio Ródenas Domercq, réalisateur et animateur de Turbo 3 sur Radio 3 de RNE ; Carmen Zapata Corbalán, sur proposition de l’Association des femmes de l’industrie musicale. Excusez votre présence Chano Domínguez, le dernier récipiendaire de ce prix.

Parmi les lauréats des autres éditions figurent : Chano Domínguez (2020), María Rodríguez ‘Mala Rodríguez’ (2019), Christina Rosenvinge (2018), Javier Ruibal (2017), Martirio (2016), Jorge Pardo (2015), Carmen Paris ( 2014), Luz Casal (2013), Kiko Veneno (2012), Santiago Auserón (2011), le Duo Amaral (2010) et Joan Manuel Serrat (2009).

