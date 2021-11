Rozier, avec ses triplés, fait la différence pour les Hornets

23/11/2021 à 06:20 CET

. / Washington

L’inspiration du gardien Terry Rozier a été une nouvelle fois décisive, contribuant 32 points, sa meilleure note de la saison, qui a aidé le Charlotte Hornets battra les Wizards de Washington 103-109 sur la route. Rozier, qui a marqué huit 3 points, a obtenu le dernier avec 12,9 secondes à jouer en temps réglementaire, donnant l’avantage aux Hornets. Le meneur LaMelo Ball a maintenu sa solidité dans le jeu intérieur avec un double-double de 28 points, 13 rebonds, sept passes et trois récupérations qui ont également aidé les Hornets (11-8) à remporter le sixième match des sept derniers qu’ils ‘ ai joué, dont deux contre les Wizards la semaine dernière.

Le centre Montrezl Harrell a terminé avec un double-double de 24 points et 18 rebonds pour les Wizards, son meilleur record de la saison, tandis que le gardien Kentavious Caldwell-Pope avait 17 points. Le gardien des étoiles Bradley Beal a marqué 18 points et l’attaquant Kyle Kuzma a réussi un autre double-double de 11 points et 13 rebonds en tant que meilleurs joueurs des Wizards (11-6). Le meneur de jeu brésilien Raúl Neto a obtenu quatre points de réserve en jouant 11 minutes avec les Wizards et en marquant 2 des 5 tirs sur le terrain, il a raté les deux tentatives de 3 points et n’est pas allé jusqu’à la ligne du personnel. Neto a capturé deux rebonds défensifs, donné une passe décisive et perdu trois balles.

Les Wizards avaient traîné jusqu’à 17 points en deuxième mi-temps, mais une séquence de 7-0 au quatrième quart a réduit le déficit à 105-103 après un 3 points de Caldwell-Pope avec 51,6 secondes à jouer. Miles Bridges a raté un dunk, mais après une défaite contre Harrell, le ballon s’est retrouvé entre les mains de Rozier, qui a marqué les six premiers 3 points de la soirée, faisant son dernier pour terminer 8 sur 11 depuis l’extérieur du périmètre.

Charlotte a marqué 15 points sur 31 à 3 points, tandis que Washington, qui a perdu une séquence de quatre victoires consécutives à domicile, n’était que 9 sur 36.