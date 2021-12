RPGolf Legends pourrait donner à l’histoire du golf une course pour son argent l’année prochaine

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

L’idée de mélanger un RPG avec un jeu de sport n’est peut-être pas unique – Histoire de golf est arrivé il y a longtemps – mais le studio indépendant japonais ArticNet essaie quand même.

Légendes du RPGolf se déroule dans un monde fantastique où tous les trous de golf ont été scellés. Vous devez vous associer à « l’esprit d’un club de golf » et « embarquer dans une fantastique aventure d’action-golf pour sauver le golf dans le monde ».

Il y a 54 trous répartis dans six environnements uniques, et vous pourrez jouer des tournois et des matchs contre divers PNJ. Comme vous pouvez vous y attendre d’un RPG, il existe un système de classe avec des « compétences uniques » et vous pourrez explorer un environnement de monde ouvert massif « rempli de personnages et de quêtes différentes à accomplir ». L’artisanat fait également partie de l’expérience, tout comme vos donjons RPG typiques.

RPGolf Legends sera lancé dans le monde entier sur le Switch eShop le 20 janvier 2022 et coûtera 29,99 USD / 29,99 EUR.

Images : ArticNet / Kemco