RPM-MKTG intègre la marque Mussara à son portefeuille

14/05/2021

À 17:31 CEST

Sport.es

RPM-MKTG poursuit sa expansion sur le territoire de l’organisation de événements sportifs nationaux et internationaux. Référence en tant qu’agence de marketing et de sport lifestyle dans des secteurs de pertinence maximale tels que la course à pied, l’automobile ou le cyclisme, RPM-MKTG a incorporé la célèbre marque Mussara, autour duquel s’organisent les événements Mussara Reus, Priorat Oui 24 heures, ainsi que Club Mussara, Mussara Live et Mussara Tours.

Avec cette acquisition, RPM-MKTG renforce son engagement à organisation d’événements cyclistes massifs, à la fois montagne et route, et l’ajoute à son portefeuille de tests dans lesquels il existe des marques aussi pertinentes que Titan Desert, Série Titan, Non Stop Oui L’Etape Espagne par Le Tour de France.

Juan Porcar, Président de RPM-MKTG: «Mussara est une marque de référence et incontournable du cyclisme amateur au niveau national et international. Notre intérêt est de renforcer les épreuves de Mussara pour qu’elles continuent avec la vitalité sportive qu’elles ont jusqu’à présent offerte à tous les passionnés de cyclisme, notamment sur route.