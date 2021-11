RPS Group investira Rs 600 cr pour établir le World Trade Center à Faridabad

Le coût du terrain et de la construction du WTC Faridabad sera pris en charge par le groupe RPS, tandis que Viridian RED sera responsable des ventes, de la location et des services après-vente.

Le principal promoteur immobilier RPS Group prévoit d’investir environ 600 crores de roupies pour établir le World Trade Center à Faridabad, dans l’Haryana. Le Groupe s’est associé à cet effet avec le groupe d’infrastructure Viridian RED.

Situé dans le secteur 27C (adjacent à la frontière de Badarpur), considéré comme la porte d’entrée de Faridabad, le futur World Trade Center (WTC) Faridabad s’étendra sur 7,58 acres. Il aura une superficie locative/vendable totale d’un million de pieds carrés qui serait répartie sur 4 tours.

« Nous nous sommes associés au groupe Viridian pour établir le World Trade Center à Faridabad. La ville est un pôle industriel majeur dans la région de la RCN et le rapprochement jouera un rôle central pour renforcer la position de Faridabad en tant que destination commerciale à venir dans le pays. Nous sommes convaincus qu’avec un espace de bureaux de classe A de classe mondiale, le WTC revitalisera le paysage commercial de Faridabad et attirera des entreprises renommées et de premier plan à Faridabad », a déclaré Suren Goyal, partenaire du groupe RPS.

« La construction du WTC progresse à un rythme soutenu et il sera livré par phases à partir du milieu de l’année prochaine. Toutes nos parties prenantes, y compris nos partenaires de distribution, sont ravies de s’associer à un acteur mondial de renom », a-t-il ajouté.

Avec 20 millions de pieds carrés de bureaux commerciaux, d’hôtels et d’unités résidentielles développés ou en cours de développement, Viridian RED est un ardent promoteur du développement durable. Il établit de nouvelles références en étendant l’immense potentiel du World Trade Center à toute l’Inde. Il a déjà identifié d’importants centres de commerce qui seront les principaux moteurs de la croissance et a planifié une feuille de route stratégique pour un déploiement complet des WTC en Inde et dans l’ASEAN.

Commentant le rapprochement avec le groupe RPS, Ashwani Kapoor, coprésident de l’engagement client et de la distribution, Viridian RED, a déclaré : « Faridabad est en train de devenir rapidement une destination majeure pour le segment commercial et résidentiel. Le réseau mondial des World Trade Centers a fait ses preuves dans l’amplification de la croissance dans leurs emplacements respectifs et nous sommes convaincus que notre partenariat avec RPS Group créera une myriade d’opportunités qui existent dans ce micro-marché pour nos différentes parties prenantes. Grâce à nos efforts collectifs dans un développement rapide des infrastructures, Faridabad a tout ce qu’il faut pour devenir un nouveau centre commercial dans la région de la RCN.

Selon les contours du rapprochement entre le Groupe RPS et Viridian RED, le coût du terrain et de la construction du WTC Faridabad sera supporté par le Groupe RPS, tandis que Viridian RED sera responsable des ventes, de la location et des services après-vente.

Outre le prochain World Trade Center, RPS Group développe également un autre projet commercial au même endroit.

Depuis sa création en 2006, le groupe RPS est un nom de premier plan à Faridabad. L’entreprise a livré plus de 9 millions de pieds carrés, dont 4324 unités de logement, et elle vise à livrer une superficie totale de 1,3 million de pieds carrés à Faridabad au cours de la prochaine année. Il vise également à livrer plus de 3 millions de pieds carrés au cours des trois prochaines années.

