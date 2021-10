RPS Group prévoit de fournir 1,3 million de pieds carrés d’espace résidentiel et commercial au cours de la prochaine année à Faridabad

Le Groupe développe également 4 autres projets à Faridabad, à savoir RPS Infinia, RPS Palm Drive Central, RPS Palm Drive et RPS Auria.

Le groupe RPS basé à Faridabad vise à fournir un total de 1,3 million de pieds carrés d’espace résidentiel et commercial à Faridabad au cours de la prochaine année et vise également la livraison de plus de 3 millions de pieds carrés au cours des trois prochaines années, selon la société.

Dans cette quête, RPS Group a accéléré la construction de ses 3-BHK Premium Serviced Residences, qui fait partie de sa commune RPS Auria située au secteur 88 à Faridabad. La société construit 3 tours composées de 348 unités 3-BHK et cherche à en prendre possession au cours du premier trimestre de l’année prochaine. Les unités 3-BHK ont une taille allant de 1565 pieds carrés à 1975 pieds carrés (super superficie) et leur prix se situe entre Rs 75 et Rs 90 lakh.

RPS Auria, qui s’étend sur 11,92 acres, est en cours de développement avec une valeur totale du projet de Rs 520 crore. Le Groupe développe également 4 autres projets à Faridabad, à savoir RPS Infinia, RPS Palm Drive Central, RPS Palm Drive et RPS Auria. La construction de ces projets est également accélérée.

Commentant la feuille de route de livraison de l’entreprise, Suren Goyal, partenaire du groupe RPS, a déclaré : « RPS Auria est un espace résidentiel qui disposera d’installations semblables à celles d’un hôtel. Il a été conçu pour être la nouvelle résidence emblématique de Faridabad grâce à une architecture époustouflante, des espaces ouverts, une multitude de fonctionnalités imbattables et une technologie de pointe. Nous commencerons à donner la possession à partir du premier trimestre de l’année prochaine. La construction est sur le point d’être achevée bientôt.

« Faridabad subit une métamorphose d’infrastructure majeure qui s’efforce de positionner la ville comme le centre de vie, de travail et de divertissement. En raison de son équidistance de trois villes florissantes de la RCN, à savoir Noida/Greater Noida, Gurgaon et Delhi, Faridabad, grâce à sa connectivité et à la modernisation de ses infrastructures et à ses options pour les espaces résidentiels et commerciaux de nouvelle génération qui s’adressent à tous les segments de revenu. Par conséquent, nous constatons une forte demande pour des offres de luxe dans les temps à venir », a-t-il déclaré.

Le projet RPS Auria est situé à côté du plus grand hôpital à venir d’Asie avec plus de 2000 lits, Maa Amritanandamayi. Le projet aura des caractéristiques uniques comme un système de sécurité à 5 niveaux, une station de recharge de voiture, un lave-auto, un mini théâtre, des services de blanchisserie et un entretien ménager et un club 24 × 7, entre autres. Il dispose également de plusieurs instituts financiers à bord pour le financement de projets tels que SBI, ICICI, HDFC, L&T, etc.

Depuis sa création en 2006, la société a jusqu’à présent développé avec succès 9 millions de pieds carrés à ce jour. Le Groupe envisage également de nouveaux projets à Faridabad et ses environs, dont les détails sont en cours d’élaboration.

