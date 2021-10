RRC Eastern Railway Application 2021: Comment postuler pour les postes vacants d’apprentissage de la cellule de recrutement ferroviaire Eastern Railway 2021 en ligne sur rrcer.com, Railway Recruitment Cell Eastern Railways Application 2021, RRC Eastern Railway Postes vacants 2021, RRC Eastern Railway

in

Les candidats ayant des diplômes supérieurs à ceux prescrits ne sont pas éligibles pour postuler. (Image représentative)

Avis de recrutement 2021 du RRC Eastern Railway : La Cellule de recrutement des chemins de fer (RRC) pour Eastern Railway a invité les candidats éligibles à postuler aux postes vacants en apprentissage. Avant de postuler, les candidats intéressés peuvent vérifier les critères d’éligibilité des postes d’apprentis sur le site officiel du RRC. La cellule a notifié un total de 3 366 postes vacants.

Postuler pour le recrutement RRC Eastern Railway: Le processus de candidature pour le recrutement des apprentis commencera le lundi 4 octobre. La candidature se clôturera le 3 novembre à 18 heures.

Comment postuler pour RRC Eastern Railway Recruitment 2021: Les candidats qui souhaitent postuler aux postes d’apprentis du RRC Eastern Railway devront visiter le site Web officiel de la cellule et cliquer sur l’onglet « Nouvelles et mises à jour », suivi de l’onglet « Direction du personnel » dans une nouvelle fenêtre. Dans la nouvelle fenêtre, en cliquant sur l’onglet « Cliquez ici pour vous inscrire en ligne » ouvrira une page où toutes les informations requises doivent être remplies. À la suite de ce processus, les frais doivent être payés et la demande soumise. Les candidats doivent conserver le numéro de référence pour toute correspondance future.

Critères d’éligibilité du recrutement 2021 du RRC Eastern Railway : Les candidats doivent avoir réussi l’examen de classe 10 selon le système 10 +2 en vigueur ou tout examen équivalent avec un minimum de 50 % d’agrégat. Ils doivent également avoir suivi un cours ITI dans les métiers pertinents d’un établissement approuvé par le NCVT/SCVT.

Les candidats ayant des diplômes supérieurs à ceux prescrits ne sont pas éligibles pour postuler. Ils doivent également avoir entre 15 et 24 ans. Cependant, les candidats des catégories réservées bénéficieront d’un assouplissement de l’âge, conformément aux normes gouvernementales.

RRC Eastern Railway Recrutement 2021 Processus de sélection : Les candidats seront sélectionnés sur la base de leurs notes moyennes aux examens d’inscription et de l’ITI. La cellule ne procédera à aucun examen écrit ni entretien pour pourvoir les postes d’apprentissage.

