RRR évite l’affrontement avec deux biggies de Tollywood ; Rajamouli remercie Pawan Kalyan, Mahesh Babu pour avoir effacé l’ardoise de Pongal

RRR sera toujours en compétition avec Radhe Shyam, vedette de Prabhas, dans le Telangana et l’Andhra Pradesh.

Les cinéastes font la queue pour bloquer les dates festives de la sortie de films à gros budget sur le grand écran. Cependant, lorsque deux grands films de bannière avec une distribution vedette populaire sortent à la même date, c’est un combat au box-office. Récemment, la sortie prochaine de RRR a évité un affrontement au box-office avec Bheemla Nayak après que l’Active Telugu Film Producers Guild a annoncé que la star de Rana Daggubati, Pawan Kalyan a autorisé la date de sortie du calendrier des films de Sankranthi.

Le réalisateur de RRR, SS Rajamouli, a remercié ses collègues d’avoir ouvert la voie à une sortie en douceur de son film. S’adressant à Twitter, il a remercié Chinababu et Pawan Kalyan de reporter la date de sortie. RRR sera toujours en compétition avec Radhe Shyam, vedette de Prabhas, dans le Telangana et l’Andhra Pradesh.

Pendant ce temps, Bheemla Nayak était auparavant prévu pour le 12 janvier avec une sortie en solo le 25 février dans les États de langue télougou. La production F3 de Dil Raju a été repoussée au 29 avril. Rajamouli a également remercié l’équipe de F3 et Dil Raju pour avoir modifié la date de sortie.

Plus tôt, Sarkaru Vaari Pata de Mahesh Babu avait été reprogrammé pour donner à RRR une plus grande fenêtre. Initialement prévu pour le 13 janvier, il a été repoussé au 1er avril pour annuler l’affrontement au box-office. Rajamoili a également remercié Mahesh Babu pour avoir effacé la liste de libération de Pongal. L’appelant son « héros », Rajamouli a déclaré qu’en déplaçant le « film parfait de Pongal » à l’été, il a créé une atmosphère saine.

Maintenant, tous les regards sont tournés vers RRR et Radhe Shyam pour faire tourner la roue du box-office l’année prochaine. RRR met en vedette Ram Charan, NTRama Rao Jr, Alison Doody, Ajay Devgn, Olivia Morris, Shriya Saran et d’autres. Il marque les débuts tamouls d’Alia Bhatt. Le film explore la période sans papiers de la vie de deux révolutionnaires qui ont choisi de sombrer dans l’oubli avant de commencer à se battre pour la liberté du pays.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.